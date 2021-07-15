Екатеринбуржцы не смогли вспомнить ничего о работе Госдумы VII созыва (ВИДЕО)

Большинство депутатов Государственной думы VII созыва сейчас, закончив парламентскую сессию, активно работают над тем, чтобы попасть в следующий созыв. «Новый День» решил выяснить, чем запомнилась жителям и гостям Екатеринбурга Госдума, работавшая в 2016-2021 гг.

Люди не заметили пять лет работы Госдумы

Очень многие респонденты отказались отвечать, заявив, что они вообще «вне политики». Но даже те, кто знают, что в сентябре будут новые выборы, не смогли вспомнить почти ничего о работе народных избранников, хотя общее впечатление об их деятельности сложилось скорее негативное. Только двое опрошенных смогли вспомнить два федеральных закона, принятых за последние пять лет. Какие именно – смотрите в нашем видеосюжете.

Напомним, ранее «Новый День» сам вспомнил наиболее резонансные законы VII созыва Госдумы и выяснил, как за них голосовали депутаты, избранные от Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

По факту отравления детей в санатории «Лесники» возбуждено уголовное дело. / В Екатеринбурге пройдут очередные опрессовки. / Свердловчанин убил приятеля пивной кружкой и прикопал во дворе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»