Кому нужна пометка об иноагентах и когда ее дублировать в соцсетях: гайд для журналистов

В марте вступил в силу закон об ответственности за распространение информации об иноагентах без специальной пометки. За отсутствие маркировки Роскомнадзор может выставить СМИ штрафы до 50 тысяч рублей, сами иноагенты заплатят до полумилиона рублей. О том, какие бывают категории иноагентов, кому и какую надо ставить спецпометку, когда информацию дублировать в соцсетях и другие тонкости закона сегодня в ходе вебинара пояснила старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова (Центр защиты прав СМИ признан иноагентом).

В целом, как напомнила Кузеванова, чтобы стать иноагентом, много усилий прилагать не надо, законодатель установил два параметра для того, чтобы лицо наградили таким титулом: нужно участвовать в политической деятельности и получать иностранное финансирование. Причем если раньше иноагентом могли признать только НКО, то теперь – кого угодно. «Политическая деятельность – крайне широкое понятие. Любое критикующее замечание может быть расценено как политическое. Например, в интервью наш директор обсуждала практику применения закона, это оценили как формирование общественного мнения, а значит, и как политическую деятельность», – проиллюстрировала юрист. Что касается финансирования из-за рубежа, то в этом случае, по ее словам, важен сам факт получения денег. Было бы логично, если бы учитывалось получение денег от иностранного источника именно за политическую деятельность, но такой оговорки нет.

Сейчас есть три вида иностранных агентов. Первый – это НКО и незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иноагента. Реестр есть на сайте Минюста, в нем более тысячи записей, он ведется уже очень давно. Второй вид – это иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента. Реестр также ведет Минюст, в нем – 17 иноагентов. Практически полностью этот список состоит из проектов «Радио Свобода». А еще пять – это физлица, которые попали в реестр под конец 2020 года. Это правозащитник, три журналиста и активист. Эти физлица находятся именно в реестре СМИ-иноагентов. И есть еще третий вид иноагентов – это физлица-иноагенты. Реестра пока не существует. «Это наше светлое будущее», – оптимистично заверила Светлана Кузеванова.

Пометку про иноагентов делать обязаны не все, то есть обычному пользователю соцсетей ее ставить не надо. СМИ-иноагенты обязаны делать примечание в своих материалах, за его отсутствие грозят серьезные штрафы – для должностных лиц от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч. Пометку также должны делать СМИ, но штрафы ниже: от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. И СМИ должны делать ремарку о НКО-иноагентах. Также необходимо обозначать физлица-иноагенты, но это нужно будет делать, когда появится соответствующий реестр. Роскомнадзор давал разъяснения, что указывать «является иноагентом» в отношении СМИ-иноагентов обязанности нет. Правда, РКН оговорился, что он рекомендует об этом упоминать. Однако рекомендация – это не закон, за несоблюдение рекомендации не штрафуют.

Встречаются НКО, которые Роскомнадзор считает иноагентами, но в реестре называется другое юрлицо. Например, так произошло с «Голосом» (признан иноагентом) – сама организация у себя на сайте указывает, что в реестре НКО есть МОФ «Голос-Урал», но РКН иноагентом считает «тот самый» «Голос». «Лучше бы руководствоваться политикой РКН. Учитывая, что это не ваша война, вам проще сделать пометку. А бороться за то, кто там иноагент, будет сам «Голос», – порекомендовала юрист Центра защиты прав СМИ.

Как отметила Светлана Кузеванова, до сих пор окончательно неясно, нужно ли ставить маркировку, если речь идет не о компании, а о ее сотруднике. «Если вы пишите про Центр защиты прав СМИ, вы обязаны указать, что центр признан иноагентом. Если вы пишите про меня как про юриста центра – тоже должны указать, что центр признан иноагентом. Если берете комментарий у меня как у медиаюриста – тут вопрос спорный. Мы пока склоняемся к тому, что не должны. Потому что мы пока не настолько известны, чтоб все знали, где мы работаем», – пояснила юрист.

Есть еще важный нюанс. СМИ обязаны указывать информацию об иноагенте не только на своем сайте, но и в соцсетях. В этом случае правило такое. Если в соцсетях публикуется только ссылка на текст, где упоминается иноагент, то никаких меток не нужно. Если же в подводке к этой ссылке дается название НКО – то нужно писать про иноагента и в своих сообществах.

Еще один очень неприятный момент. В публикациях предыдущих лет СМИ ничего про иноагентов не указывали. И архивные публикации могут стать поводом для штрафа – РКН не считает сроки давности, информация, опубликованная в сети, считается длящимся правонарушением. Логика здесь такая: пока информация доступна пользователям, она является продолжающимся распространением, а это значит, сроки привлечения к ответственности постоянно передвигаются. «Мы пока не знаем, какова будет практика, но есть риск, что будет именно так», – отметила Кузеванова. «Новый День» знаком с такой практикой на примере организаций, запрещенных на территории РФ, – агентство хранит на сайте архив публикаций с 90-х годов, и мы уже получали предупреждения от РКН за публикации середины нулевых о том, что там нет отметки о запрещенной организации. Причем на момент публикации организации запрещенными не были. Поэтому прогноз юриста может с весьма большой вероятностью сбыться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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