«Это злоупотребление доверием и обман избирателей»: «Единая Россия» в Госдуме продавила внесудебную зачистку Интернета

Сегодня нижняя палата российского парламента усилиями депутатов от «Единой России» одобрила в третьем окончательном чтении поправки в закон об информации и ее защите, которые предусматривают досудебное ограничение доступа к Интернет-ресурсам с критическими публикациями с «порочащими честь и достоинство» граждан данными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурную дискуссию парламентариев – представители думской оппозиции подчеркнули, что Госдума вновь лишает граждан конституционных прав.

В частности, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что таким законом «Госдума окончательно наступает на горло конституционному праву граждан получать и свободно распространять информацию». «А где конституционный принцип, что никто у нас не может быть признан преступником, пока не состоится суд и так далее? Нет его. Вам так надо. Теперь вы принимаете закон, по которому тройка – это прокуроры субъекта, представители генпрокуратуры и Роскомнадзор будет полностью блокировать информацию. С 16-го года уже действует закон о забвении – вам теперь если что-то не нравится, вы можете обратиться к провайдеру, и он обязан будет удалить информацию», – констатировал он.

«Вы уже все запретили, начиная со встреч депутатов с избирателями для получения информации – избиратели же имеют право, до судей конституционного суда, которые не имеют права публиковать особое мнение. Так что, уважаемые коллеги, я вам еще раз говорю, что если вы таким образом будете продолжать и дальше, то никакого доверия в обществе как нет, так и не будет… Вот это, извините меня, это не принятие законов, это злоупотребление доверием и обман избирателей, но за это вас не накажут. И прокурор вместо того, чтобы возбудить дело о клевете, как полагается по закону, просто прикроет это видео, которое сейчас может кто-то посмотрит…» – подытожил Иванов.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание, что, если существующий закон о забвении плохо работает, надо «идти в сторону отшлифовки правоприменительной практики». «Единственная проблема по удалению информации, которая сегодня существует, – это когда мы не можем установить источники информации, автора, когда они за рубежом находятся, запросы невозможно направить. Вот, я думаю, в этой части наверно можно было бы доработать законодательство. Но этот законопроект идет гораздо дальше. Он дает безусловное право любому гражданину обратиться в прокуратуру, а дальше – на усмотрение прокурора», – подчеркнул парламентарий.

При этом Гартунг отметил, что у автора публикации фактически нет защиты – «сначала информация удаляется, а потом он идет в суд». «Представьте себе избирательную кампанию, которая ограничена определенными сроками. Размещается какой-то информационный материал, который не понравился какому-то гражданину, представляющему, например, серьезную партию. Он пишет заявление в прокуратуру – естественно, информация удаляется, потом начинается разбирательство. После суд устанавливает, нет, вроде не нужно было эту информацию удалять, но кампания уже закончилась», – пояснил Гартунг.

«Если мы и дальше будем покрывать недостатки правоприменения расширением законодательных возможностей по удалению информации, то мы проблему не решим. Те случаи, когда действительно нужно удалять информацию, этот законопроект нам не поможет это сделать. А вот в тех случаях, когда вопрос спорный, вопрос политический, этот закон дает инструмент для зачищения информационного поля перед выборами. Я понятно объяснил? Поэтому мы голосуем против» – сказал «эсер».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, констатировал, что «механизм, который заложен в законопроекте, абсолютно избирательного действия и не сможет помочь десяткам тысяч оскорбленных или несправедливо обвиненных граждан». «У нас не так много генеральных прокуроров, его заместителей и по большому счету заниматься этим будут только в исключительных, нужных случаях – мы их уже оговорили, когда обидели какого-то важного человека, представителя какой-то важной партии. Безусловно, в широкой части это действовать не будет», – считает он.

При этом парламентарий пояснил, что «манипуляцией общественным мнением через Интернет занимаются не только нехорошие блогеры, какие-то западные страны – этим занимается и власть сегодня». «По официальным данным, в РФ существует порядка 20-ти так называемых ферм – бото-ферм, где сидят провластные, в том числе, блогеры, которые оставляют и распространяют соответствующую информацию, естественно, против своих политических оппонентов самого разного, в том числе, и дискредитирующего характера. И, естественно, по этой массе, которая сегодня работает, работать этим инструментом через генерального прокурора будет практически невозможно», – заявил депутат.

«Фракция КПРФ не будет поддерживать этот законопроект, мы проголосуем против него, потому что подходы ко всем должны быть одинаковыми. Если мы кого-то пытаемся наказать, предотвратить, ограничить, то это должно работать по отношению ко всем гражданам, а те только к той узкой группе лиц, на которых данный законопроект направлен», – заключил Куринный.

Тем не менее, Госдума, большинство в которой составляют депутаты от «Единой России», приняла изменения в закон.

Документ вводит «внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в Интернете, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления». Такие граждане смогут обратиться в прокуратуру с заявлением о принятии мер по удалению указанной информации и по ее блокировке в случае отказа владельца ресурса добровольно удалить порочащий материал. Согласно нововведениям, основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению «документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации».

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение 5 дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»), Андрей Альшевских («Единая Россия») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Москва, Мария Соколова

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