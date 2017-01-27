«Закон о побоях Мизулиной» прошел третье чтение / Общественники собирают подписи для президента, чтобы вернуть документ в Госдуму

Публикации за 27.01.17

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект семнадцати сенаторов и депутатов-«традиционалистов» о декриминализации семейного насилия. В Твиттере инициатора нового закона Елены Мизулиной появилось сообщение с результатами голосования: за отмену уголовного наказания за побои внутри семьи выступили 380 депутатов, против – три человека.

Напомним, законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В результате семейное насилие (по статистике, в основном, в отношении женщин и детей), становится административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Только в случае, если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, это будет уголовно наказуемым деянием. Причем – делом частно-публичного обвинения, при котором жертве снова придется самостоятельно, без помощи государства, доказывать вину того, кто ее избил. Если через год после первой административки побои будут снова нанесены, то за них снова возможно только административное наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЕР Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой, а также сенаторами Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной. Позже в число авторов вошли еще 13 депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину, которую считают главным инициатором нововведения.

Представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту, чтобы тот отклонил законопроект. «Сейчас это будет сферой частного обвинения, то есть вы сами находите адвоката, собираете деньги и защищаете себя в суде. И давайте представим, что речь идёт не только о женщине, а о пенсионере, которого избили» – приводит радиостанция «Говорит Москва» комментарий предпринимателя, общественного деятеля, и участницы пикетов против принятия данных поправок Алёны Поповой.

После прохождения госдумы законопроект должен быть утвержден в Совете Федерации и получить подпись президента. Общественники рассчитывают, что Владимир Путин не станет подписывать эту новацию, ссылаясь на его же слова в августе 2016 года. Тогда президент при общении с прессой на вопрос о декриминализации семейного насилия довольно резко ответил, что детей в принципе не стоит бить. И тем более не нужно при этом ссылаться на какие-либо традиции.

Впрочем, надежды, что глава государства вступится за женщин и детей – весьма призрачны. Его официальный представитель Дмитрий Песков на этой неделе недвусмысленно сказал, что в представлении Кремля побои в семье, которые повторяются не чаще, чем раз в год, как незначительный эпизод семейных отношений, который нельзя рассматривать, как семейное насилие: «Гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно... Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно».

Москва, Алексей Усов

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