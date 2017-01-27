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Общество

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Публикации за 27.01.17

«Закон о побоях Мизулиной» прошел третье чтение / Общественники собирают подписи для президента, чтобы вернуть документ в Госдуму

«Закон о побоях Мизулиной» прошел третье чтение Общественники собирают подписи для президента, чтобы вернуть документ в Госдуму

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект семнадцати сенаторов и депутатов-«традиционалистов» о декриминализации семейного насилия. В Твиттере инициатора нового закона Елены Мизулиной появилось сообщение с : за отмену уголовного наказания за побои внутри семьи выступили 380 депутатов, против – три человека.

Напомним, законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В результате семейное насилие (по статистике, в основном, в отношении женщин и детей), становится административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Только в случае, если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, это будет уголовно наказуемым деянием. Причем – делом частно-публичного обвинения, при котором жертве снова придется самостоятельно, без помощи государства, доказывать вину того, кто ее избил. Если через год после первой административки побои будут снова нанесены, то .

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЕР Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой, а также сенаторами Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной. Позже в число авторов вошли еще 13 депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину, которую считают главным инициатором нововведения.

Представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту, чтобы тот отклонил законопроект. «Сейчас это будет сферой частного обвинения, то есть вы сами находите адвоката, собираете деньги и защищаете себя в суде. И давайте представим, что речь идёт не только о женщине, а о пенсионере, которого избили» – приводит радиостанция «Говорит Москва» комментарий предпринимателя, общественного деятеля, и участницы пикетов против принятия данных поправок Алёны Поповой.

После прохождения госдумы законопроект должен быть утвержден в Совете Федерации и получить подпись президента. Общественники рассчитывают, что Владимир Путин не станет подписывать эту новацию, ссылаясь на его же слова в августе 2016 года. Тогда президент при общении с прессой на вопрос о декриминализации семейного насилия довольно резко ответил, что детей в принципе не стоит бить. И тем более не нужно при этом ссылаться на какие-либо традиции.

Впрочем, надежды, что глава государства вступится за женщин и детей – весьма призрачны. Его официальный представитель Дмитрий Песков на этой неделе недвусмысленно сказал, что : «Гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно... Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно».

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 27.01.17

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