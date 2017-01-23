Мизулина рассталась со «Справедливой Россией»

Публикации за 23.01.17

Сенатор от Омской области Елена Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия». Сообщение размещено в ее твиттере.

«Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня», – пишет Мизулина. Причину выхода из партии она не указывает. В рядах эсеров Мизулина состояла 10 лет – с 2007 года.

Москва, Зоя Березина

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