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Политика

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Публикации за 23.01.17

Мизулина рассталась со «Справедливой Россией»

Мизулина рассталась со «Справедливой Россией»

Сенатор от Омской области Елена Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия». Сообщение размещено в ее твиттере.

«Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня», – пишет Мизулина. Причину выхода из партии она не указывает. В рядах эсеров Мизулина состояла 10 лет – с 2007 года.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.01.17

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