Совет Федерации ожидаемо утвердил декриминализацию семейных побоев

Публикации за 01.02.17

Совет Федерации одобрил поправки, декриминализирующие семейные побои. Решение было принято на сегодняшнем заседании верхней палаты.

Напомним, 27 января Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о декриминализации семейного насилия, вызвавший крайне неоднозначную реакцию в обществе. «За» проголосовали 380 депутатов, против – всего трое. Законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов – «в отношении близких лиц» – из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115-й – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

После принятия поправок семейное насилие, от которого, по статистике, в основном, страдают женщины и дети, из уголовного становится административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Причем факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, они будут квалифицироваться как уголовное деяние, но при этом – делом частно-публичного обвинения, при котором жертве снова придется самостоятельно, без помощи государства, доказывать вину того, кто ее избил. Если же через год после первой административки побои будут снова нанесены, то за них снова возможно только административное наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЕР Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой, а также сенаторами Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной. Позже в число авторов вошли еще 13 депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину, которую считают главным инициатором нововведения.

Представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту, чтобы тот отклонил законопроект. Общественники рассчитывают, что Владимир Путин не станет подписывать закон, ссылаясь на его же слова в августе 2016 года: тогда президент при общении с прессой на вопрос о декриминализации семейного насилия довольно ответил, что детей в принципе не стоит бить и тем более ссылаться при этом на какие-либо «традиции».

Впрочем, надежды на Путина, скорее всего, не оправдаются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее недвусмысленно заявил, что побои в семье, которые повторяются не чаще, чем раз в год, нужно расценивать как незначительный эпизод семейных отношений и не рассматривать как «насилие».

Москва, Зоя Березина

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