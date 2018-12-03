Москалькова сочла ошибкой декриминализацию домашнего насилия: «Нужно принимать обратный закон»

Утвержденный в 2017 году закон декримининализации насилия в семье был ошибкой. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на открытом уроке «Права человека». Омбудсмен призвала принять закон о противодействии семейным побоям.

«Я считаю, что декриминализация – ошибка, – приводит слова Москальковой РИА «Новости». – Нужно принимать закон о противодействии насилию в семье».

Омбудсмен также заявила, что выступает за ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, принятой 11 мая 2011 года в Стамбуле. «Потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», – отметила она.

Как сообщал РИА «Новый День», закон, декриминализирующий семейные побои и вызвавший крайне неоднозначную реакцию в обществе, вступил в силу в феврале 2017 года. Документ перевел семейное насилие, от которого, по статистике, в основном, страдают женщины и дети, из разряда уголовного преступления в административное правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, они будут квалифицироваться как уголовное деяние, но при этом жертве снова придется самостоятельно доказывать вину того, кто ее избил. Если же через год после первой административки побои будут снова нанесены, то за них снова возможно только административное наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЕР и сенаторами, включая Елену Мизулину, которую считают главным инициатором нововведения. После принятия поправок Совфедом представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту, чтобы тот отклонил законопроект, однако надежды на Путина не оправдались.

Против этого закона выступал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В мае текущего года он заявил, что декриминализация домашнего насилия привела к росту числа таких случаев. «Мы уже пожинаем насилие», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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