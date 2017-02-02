Что такое побои и откуда взялась массовая истерия о безнаказанности «кухонных бойцов» / Авторская колонка корреспондента NDNews.ru Светланы Загородневой

Публикации за 02.02.17

Закон о шлепках или о декриминализации побоев за последние месяцы стал, наверное, самым обсуждаемым. В кои-то веки г-жа Мизулина стала инициатором законопроекта, реально полезного для всего общества, остальные депутаты не стали годами идею «вымораживать» и относительно оперативно провели три чтения. Однако споры не утихают: люди хотят крови, хотят пересажать пол-страны и упорно не хотят вчитываться в суть поправок. «Кухонных боксеров за мордобой никто не накажет!» – раздается из каждого утюга. А речь-то идет всего лишь о том, что родителей, которые отшлепали ребенка, наверное, не стоит отправлять по этапу. Журналистам Екатеринбурга сегодня попытались растолковать суть закона, как это получилось – в авторской колонке корреспондента NDNews.ru.

Итак, знаменитая своими неоднозначными инициативами Елена Мизулина сотоварищи в конце прошлого года обратила внимание на некую несуразицу в уголовном законодательстве. Еще летом 2016 года из УК РФ вывели статью за побои, если они не повлекли последствий, указанных в ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В рамках УК эта статья осталась, только если речь идет о побоях по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти, а заодно – в случае «близких лиц». То есть за затрещину коллеге по работе грозил административный штраф, а за затрещину мужу – судимость. И вот депутаты решили сделать полезное дело, вывести из УК уточнение про близких родственников. Не знаю, о чем конкретно они думали в тот момент, может, и о том, что некая часть родителей в России все еще считает ремень средством воспитания детей.

Но при всех своих благих начинаниях парламентарии совсем позабыли о грамотной подаче информации в СМИ. А некоторые СМИ, в свою очередь, решили устроить из простого по сути законопроекта массовую истерию – кто-то просто исходя из редакционной политики «Мочи Мизулину/Госдуму/власть», кто-то, видимо, из-за нежелания думать о том, о чем пишешь.

И понеслась. Федеральные, региональные, муниципальные издания за эти месяцы выдали какое-то нереальное количество историй о том, как женщину регулярно избивает муж, до разбитого черепа, отказывающих почек, а ему за это и раньше-то ничего не бывало – «когда убьют, тогда и приходите» (с), – а теперь и подавно не будет. Штраф в лучшем случае! Соцсети завалены тем же – ах, как теперь жить, семейное насилие оправдано законодательно!

Накануне Совет Федераций одобрил поправки, декриминализирующие побои в семье. В Екатеринбурге сегодня прошла пресс-конференция по этой теме. Участвующий в ней преподаватель кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев объяснил суть принятого законопроекта, буквально разжевал все моменты как для учеников коррекционной школы, на конкретных примерах и простейшими словами. Юрист пояснил, что под словом «побои» понимается «умышленное физическое воздействие, не повлекшее даже легкого вреда здоровью». Легкий вред – это когда требуется хоть какое-то лечение (до 21 дня). Понятия «легкий вред», «средний» и «тяжкий» из Уголовного кодекса никуда не делись. И административка будет, только если речь идет о таком нарушении закона, допущенном впервые. «То есть схватил муж жену за руку, сжал крепко, отпустил – это побои», – проиллюстрировал преподаватель УрГЮУ.

Далее. Он напомнил и об ответственности. За семейные побои (по статье, которую отменили) положено наказание от обязательных работ до лишения свободы на 2 года. Статья за легкие телесные – от штрафа в 40 тысяч до ареста на 4 месяца. «Получился перекос. То есть законодатель провоцирует мужа – не бей один раз легко, бей так, чтоб жена лечилась в больнице, наказание меньше будет», – привел еще один аргумент Сергеев (и подождем, пока перекос уберут полностью).

Продолжаем. Уголовная статья за семейные побои означала, что жертве надо пойти в полицию, а потом еще и доказать, что ее на самом деле избили. По словам Сергеева, административное дело могут начать по заявлению как жертвы, так и очевидца или рапорта полицейского. И, кстати, забрать заявление уже нельзя. Ну так и в каком случае лучше защищены избиваемые?

И вот после такого досконального разбора слова «побои» и сути закона от журналистов звучит реплика: «Насилие в семье останется безнаказанным!». Рукалицо. Юрист пытается что-то объяснить еще раз, а ему: «А тогда почему все говорят именно так?». Тушите свет. Преподаватель смущается, смеется и озадачивает представителя прессы: «Может, это возникло из-за журналистов? Ни один юрист так не говорит. Или это ошибка Госдумы, что они не объяснили суть, а журналисты сами не подумали».

В пресс-конференции также приняла участие уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее данным, полицейские говорят, что с переводом статьи дела о семейных побоях будут возбуждаться чаще. Ну а главная проблема в стране – не покарать дебошира, а разработать какие-то превентивные меры, задуматься о морали и так далее.

Доцент кафедры педагогики и психологии УрФУ Рустам Муслумов тоже отметил, что судить за все подряд – не самая верная стратегия. «Проводился опрос, на вопрос «Как вы относитесь к телесным наказаниям детей» высказались «за» 40 % мужчин и, внимание, 60 % женщин», – отметил психолог. Господа противники поправок, их всех под суд, да? А детей – по детским домам?

Кстати, не так давно я возмущалась на своей странице в ФБ тем, что как-то много пишут о жутких избиениях в контексте нового закона. И некто из френдов (потом почему-то удаливший комментарий) сказал, что закон не читал, но если начать сейчас с малого, то и за тяжкие увечья перестанут судить. «У нас запрещено курить в общественном транспорте. Но наказание административное», – сказал сегодня психолог. Продолжая его мысль – давайте будем за курение в неположенном месте давать судимость, а то если не пресечь малое, то этот человек потом героин продавать будет.

Еще один сегодняшний спикер – руководитель Центра социальной помощи семье и детям города Богдановича Татьяна Лакия. Она рассказала две жуткие истории – как «кухонный боксер», отбыв наказание за избиение жены, вынудил ее уйти из дома с 4 детьми и о том, как другой мужчина забил супругу до смерти. Это ужасные истории, всем, кто подвергается семейному насилию, нужна помощь – медицинская, психологическая, правовая. Но давайте не путать теплое с мягким, и не ставить в один ряд побои без причинения легкого вреда здоровью с переломанными ребрами и выбитыми зубами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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