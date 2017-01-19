Невзоров предложил ритуально раз в год бить Мизулину / ...тому, кто на ней женится

Публикации за 19.01.17

Журналист и политик Александр Невзоров в ответ на принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о декриминализации семейного насилия, предложил испытать его положения на тех, кто составлял эти правки УК. Сенатор Елена Мизулина считается инициатором законопроекта. Потому Невзоров в эфире «Эха Москвы» предложили политологу Белковскому жениться на ней и поколачивать раз в год, выкладывая фото процесса в интернет.

В программе «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» Александр Невзоров припомнил другому оппозиционеру – политологу Станиславу Белковскому – его поддержку законопроекта о декриминализации семейных побоев, на днях принятого Госдумой в первом чтении. Законопроект был подписан 17 сенаторами и депутатами, но считается «проектом Елены Мизулиной», так как она наиболее часто и последовательно выступала в пользу его положений.

«О чем я хотел сказать про Белковского – что он меня огорчил. Это было связано с принятием известного закона о домашнем насилии, о декриминализации этого домашнего насилия» – рассказал Невзоров.

– В эфире «Дождя» я говорю: «Белковский, а можете мне оказать маленькую любезность?» Белковский тут же говорит: «Конечно, могу». Я говорю: «Белковский вы не могли бы жениться на Мизулиной? Вы же сможете каждый день безнаказанно ее бить и выкладывать фоточки в интернет. Вы станете императором интернета». Но Белковский как-то скис, и мы не увидим того, как закон о декриминализации семейного насилия может красиво работать в эфире и в обществе.

Ведущие программы поправили оратора, что реализовать его идею не получится: только один случай избиения в год может повлечь административное наказание. При повторном нападении последует уголовное дело (правда, в виде дела частного обвинения).

На это Невзоров предложил упорядочить процесс, сделав его ежегодным праздником:

– Я думаю, что раз в год тоже это бы стало национальным праздником, и этого бы ждали, к этому бы готовились, и если бы это еще происходило в прямом эфире, это было бы совсем прекрасно.

Напомним, на прошлой неделе группа сенаторов и депутатов Госдумы добились принятия в первом чтении поправок в статью 116 УК РФ «Побои». Поправки заключаются в изъятии четырех слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В результате семейное насилие (по статистике, в основном, в отношении женщин и детей), стало административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Только в случае, если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, это будет уголовно наказуемым деянием. Причем – делом частно-публичного обвинения, при котором жертве снова придется самостоятельно, без помощи государства, доказывать вину того, кто ее избил.

Сенатор Елена Мизулина, вошедшая в состав авторов законопроекта, на своем сайте публично обрадовалась тому, что государство больше не сможет оперативно защищать женщин и детей, пострадавших от семейного насилия. Она заявляла, что ее возмущает легкость, с которой при пока действующей норме УК можно возбудить уголовное дело против родственника, избившего близкого ему человека: «Опасность ... нормы статьи 116 УК РФ состоит в той легкости, с которой можно возбуждать такие дела».

Юристы отмечают, что такие статьи, как 116 УК РФ, даже в нынешнем виде крайне полезны для профилактики совершения более тяжких преступлений. Специалисты статьи такого рода называют превентивными. Это означает, что своевременное выявление этих преступлений и наказание за них предотвращают совершение более тяжких преступлений, например, таких, как убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Отметим, что президент Владимир Путин в прошлом году публично осудил попытки декриминализировать семейное насилие. Но вопрос «о шлепках» он ответил, что детей в принципе не нужно бить и тем более не стоит ссылаться при этом на какие-то традиции.

Москва, Алексей Усов

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