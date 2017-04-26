«Доказано исследованием»: Мизулина напугала любителей порно… бесплодием

Публикации за 26.04.17

Сенатор Елена Мизулина выступила со спорным заявлением о связи бесплодия и порнозависимости в ходе форума безопасного интернета. Политик, ссылаясь на результаты исследований, утверждает, что треть детей, пристрастившихся к просмотру порнографии в Сети, вырастая, страдают бесплодием. При этом Мизулина не сообщила, кто проводил эти исследования.

«Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью – это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования», – цитирует сенатора РИА «Новости».

По словам Мизулиной, интернет является опасной средой для детей, которых в Сети поджидает не только видео для взрослых, но и сведения о способах самоубийства. Она при этом напомнила о так называемых «группах смерти», которые сегодня угрожают детям в интернете.

Мизулина предложила создать в России «детский интернет», который был бы безопасен для юных жителей страны. По ее словам, в этом сегменте ребенок сможет общаться, играть, получать полезную информацию и не подвергаться опасности.

Мизулина упомянула информационную систему «Контингент обучающихся». По словам ее авторов, система будет содержать сведения об образовательных организациях и успеваемости школьников и студентов. Сенатор привела слова разработчиков, которые «говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы».

«Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен», – предложила Мизулина. Тогда «родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям», – заключила она.

Кроме того, Мизулина выступила с обвинениями в адрес Госдумы в препятствовании борьбе с порно в интернете. По ее утверждению, несмотря на все ее усилия по борьбе с порнографией, все соответствующие инициативы по ограничению распространения порно в интернете блокируются парламентариями. Сенатор полагает, что система внесения сайтов в реестры запрещенной информации работает недостаточно.

«То, что нам вообще не дают в законодательстве править: еще детская порнография – да. А порнографию – не трожь, бьют по рукам! Ни один закон не проходит, они все заморожены в Думе, касающиеся порнографии!» – заявила сенатор (цитата по RNS).

Москва, Светлана Петрова

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