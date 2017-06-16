Мизулина возьмет под контроль расследование дела о «пьяном» мальчике

Член Совета Федерации Елена Мизулина пообещала проследить за ходом дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб «пьяный» 6-ти летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, – полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?» – возмутилась Мизулина.

Сенатор подчеркнула, что поддерживает передачу уголовного дела в Следственный комитет.

«Это правильное решение. Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это – очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела. Это коррупция! И виновные должны будут понести наказание», – заявила Мизулина.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло подмосковном городе Железнодорожный 23 апреля. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, которая, как ранее сообщалось, работает в одном из подмосковных салонов связи и замужем за членом местной криминальной группировки, наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. При этом, согласно данным медицинской экспертизы, в крови шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья погибшего оспаривает результаты экспертизы, и настаивает о том, что на свидетелей в ходе расследования дела оказывалось давление. При этом отмечается, что уголовное дело не возбуждали около месяца и часть доказательств была уничтожена.

В подмосковном главке полиции заявили, что будет проведена эксгумация тела мальчика – будут изъяты биоматериалы ребенка для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения в момент гибели.

Резонансное дело также привлекло внимание Следственного комитета, возможно, для дальнейшего разбирательства оно будет передано именно в это ведомство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.17

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