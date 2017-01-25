Единороссы: наказание за избиение детей и беременных – антисемейное дело / Кремль поддержал отмену Думой профилактики убийств в семейном кругу

Публикации за 25.01.17

Госдума во втором чтении приняла законопроект о декриминализации семейного насилия. Все содержательные поправки в проект изменения статьи 116 УК РФ были отвергнуты, хотя в них предлагалось отдельно защитить детей и беременных. В Кремле фактически одобрили законопроект, демонстративно переложив ответственность за него на депутатов. Между тем юристы указывают, что уголовная ответственность за побои служит профилактикой более тяжелых преступлений: убийств и нанесения тяжких увечий.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключении уголовной ответственности за побои в отношении членов семьи. Теперь в законопроекте «Баталиной-Мизулиной» может быть исправлен только синтаксис, или сам документ может быть отклонен в Совфеде и президентом.

Напомним, законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В результате семейное насилие (по статистике, в основном, в отношении женщин и детей), становится административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. Факт насилия и вину напавшего жертва должна доказывать самостоятельно. Только в случае, если в течение года после административного наказания побои будут нанесены вторично, это будет уголовно наказуемым деянием. Причем – делом частно-публичного обвинения, при котором жертве снова придется самостоятельно, без помощи государства, доказывать вину того, кто ее избил. Если через год после первой административки побои будут снова нанесены, то за них снова возможно только административное наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЕР Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой, а также сенаторами Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной. Позже в число авторов вошли еще 13 депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину, которую считают главным инициатором нововведения.

Как сообщает РБК, «за» законопроект в неизменном виде во втором чтении проголосовали 385 депутатов, двое выступили против, один воздержался.

Ни одна содержательная поправка не была принята. Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина предлагала оставить уголовную ответственность за побои в отношении женщин и несовершеннолетних. Коммунисты Юрий Синельщиков и Тамара Плетнева хотели оставить уголовное наказание в отношении побоев беременных женщин и лиц, находящихся для виновного в заведомо беспомощном состоянии. Депутаты отвергли все корректировки.

Единоросс Баталова заявила, что особая защита от насилия для детей и беременных женщин «носит откровенно антисемейный характер».

Примечательно, что в Кремле поддержали инициативу депутатов и сенаторов, демонстративно возложив ответственность за нее на самих парламентариев. По информации «Интерфакса», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил перенести дискуссии о семейном насилии на площадку Госдумы. С учетом того, что депутаты уже прошли этап, когда соответствующий документ мог быть изменен содержательно, это означает одобрение Кремлем проекта закона.

Заодно Песков характеризовал побои в семье, которые повторяются не чаще, чем раз в год, как незначительный эпизод семейных отношений, который нельзя рассматривать, как семейное насилие: «Гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно... Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно».

После такого комментария от представителя президента федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой не оставалось ничего иного, как пообещать особый контроль правоприменительной практики по случаям семейного насилия. И предложить создание временных убежищ с профессиональными психологами для жертв семейного насилия – чего уже много лет добиваются в России женские организации. «Я считаю, что очень важно нам сейчас прорабатывать вопрос о присоединении и потом ратификации Стамбульской конвенции против насилия женщин» – цитирует РИАН Москалькову.

Отметим, что «Стамбульская конвенция» 2011 года была разработана в Совете Европы. Она предполагает, что любая форма насилия (побои, сексуальное насилие , психологическое подавление) не может быть оправдана какими-то социальными и культурными условностями, а требует немедленного и жесткого реагирования. Для этого не требуется, чтобы жертва сама доказывала вину насильника и другие формальные действия, часто трудноисполнимые для жертвы. Таким образом принятие Госдумой «закона Баталиной-Мизулиной» полностью противоречит духу и букве данной конвенции.

Юристы отмечают, что такие статьи, как 116 УК РФ, даже в нынешнем виде крайне полезны для профилактики совершения более тяжких преступлений. Специалисты статьи такого рода называют превентивными. Это означает, что своевременное выявление этих преступлений и наказание за них предотвращают совершение более тяжких преступлений, например, таких, как убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Москва, Алексей Усов

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