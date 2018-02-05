В Германии случился ажиотаж среди желающих купить шорты против изнасилования

В Германии возник небывалый ажиотаж вокруг шорт, которые способны защитить их владелицу от изнасилования. Первая партия инновационных шортиков разлетелась как горячие пирожки, сообщает Voiceofeurope.com.

Дизайнером необычного предмета гардероба является Сандра Сэилз. Идея создать защитные шорты пришла к ней после попытки изнасилования. На даму напали три пьяных мужчины, когда она совершала вечернюю пробежку. Злоумышленники пытались стянуть с нее штаны, а от надругательства ее спас случайный прохожий. Тогда ее и посетила мысль создать «хитрую» одежду.

Само по себе устройство шортов достаточно простое, как и многое гениальное. Для их пошива используется особо прочный устойчивый к разрезам материал. На талии имеются завязки из прочного шнура, которые скреплены кодовым замком и кольцом. При отрыве кольца активируется сигнал тревоги.

По словам автора разработки, изначально она запланировала выпустить ограниченную партию инновационного предмета гардероба. На рынке возник ажиотаж, шорты раскупили очень быстро, а интерес к ним только возрос. Сандра Сэилз рассказала, 80% покупателей – немки. Теперь она намерена наладить производство шорт от насильников в индии, что позволит снизить стоимость изделия.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.02.18

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