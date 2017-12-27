Названы самые бестолковые изобретения 2017 года

Портал Gizmodo опубликовал рейтинг из самых бесполезных изобретений, представленных Кремниевой долиной в 2017 году. Самым бестолковым изобретением была признана соковыжималка Juicero, стоимость которой доходила до 700 долларов. На разработку прибора ушло три года и более 118 млн долларов. Отличие от привычных соковыжималок заключается в том, что сок она выдавливает из пакетов, в которые производитель расфасовал фрукты или овощи.

По заявлению разработчиков, давление, которое создает прибор достаточное, чтобы «поднять два автомобиля Tesla», поэтому сок из пакета – «самый свежий, который только возможно» получить. Устройство поддерживает Wi-Fi и управляется с помощью смартфона через мобильное приложение. Однако пользователи вскоре выяснили, что сок из специальнызх пакетов можно выжимать руками, а покупать дорогой прибор необязательно. В итоге продажи Juicero рухнули.

На втором месте оказались автоматы по продаже продуктов Bodega. Компания мечтает вытеснить с рынка мелкие торговые точки. Автоматизированные киоски планируется устанавливать не только в подъездах домов, но и в квартирах. «Фишкой» автоматов является то, что они будут автоматически снимать деньги со счета покупателя.

Третье место заняла палатка для обеденного сна в офисе Pause Pod. По мнению разработчиков, это суперсредство для борьбы со стрессом, однако на поверку оказалось, что это обыкновенная палатка. Кроме того, в список бесполезных изобретений попали почтовый ящик, предназначенный исключительно для посылок Amazon, пока еще не существующее летающее такси от Uber, «горизонтальные» небоскребы, которые по факту являются многоподъездными домами малой этажности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.17

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