Вместо «Матильды» депутатов Госдумы отправили на просмотр немецкого порно

Депутаты Государственной думы должны были посетить закрытый показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, однако неизвестные изменили документ, заменив российскую ленту на немецкую порнографию.

Ранее депутат Елена Драпеко высказала возмущение тем, что парламентарии увлечены обсуждением картины Учителя, но никто из них не видел сам фильм. В связи с этим слуга народа выступила с инициативой организовать в стенах Госдумы закрытый показ фильма. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение, но неизвестные «шутники» переделали его и выложили в соцсети. Как передает Life, по изменённому варианту протокольного поручения депутаты должны были отправиться на просмотр порно, произведенного в ГДР.

Телеграм-канал Mash отмечает, что документ оформлен на официальном номерном бланке Госдумы и не является продуктом обработки в графическом редакторе. Это может указывать на то, что бумага была составлена кем-либо из сотрудников Госдумы.

По словам помощницы депутата Елены Драпеко, документ является фальшивым. «Это фальшивка. Елена Григорьевна на пленарном заседании поставила вопрос о том, что фильм «Матильда» вызывает такое неравнодушное отношение общества при том, что его толком никто не видел. Тот, кто видел фильм, например, председатель нашего комитета, говорит, что там нет ничего такого, что затрагивает христианские святыни. Елена Григорьевна написала такое протокольное поручение, а его переделали вот так вот и вывесили в «Фейсбук». Мы обратимся к Бортникову (глава ФСБ России – прим. ред.). Сегодня будет официальный запрос, чтобы он искал, выяснял, потому что бланки все номерные», – заявила помощница народной избранницы.

Напомним, фильм «Матильда» рассказывает о любовных отношениях царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В кинотеатрах ленту можно будет посмотреть с 26 октября. Между тем, против проката киноленты активно выступают депутат Госдумы Наталья Поклонская и множество православных активистов, некоторые из которых даже выступали с угрозами поджигать кинотеатры, где будут проходить показы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.17

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