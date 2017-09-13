Депутаты Госдумы просят устроить им коллективный просмотр «Матильды» (ДОКУМЕНТ)

Страсти вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» привели к тому, что с лентой пожелали срочно ознакомиться депутаты Государственной думы РФ, которые только сегодня вышли с летних каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на своей странице в соцсети депутат от Свердловской области Андрей Альшевских. «Коллеги задались вопросом, когда уже «Матильду» ждать в стенах Госдумы», – написал депутат и приложил скрин протокольного поручения комитету Госдумы по культуре (напомним, его возглавляет режиссер Станислав Говорухин). В поручении комитету предлагается организовать коллективный просмотр «Матильды» в рамках действующего в думе «Парламентского киноклуба» в связи с «общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами Государственной думы вокруг содержания фильма Алексея Учителя «Матильда», и необходимостью комментировать свою позицию для СМИ».

Напомним, сегодня глава Минкультуры России Владимир Мединский выступил с обвинением в адрес депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и «православных активистов» из-за нападок на фильм Алексея Учителя «Матильда». Министр назвал «цензурой» и «беззаконием» любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом нашумевшей ленты. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными»», – говорится в заявлении главы Минкульта, опубликованном на сайте ведомства. Поклонская в ответ на комментарий Мединского на своей странице «ВКонтакте» выразила сомнение в правомерности выдачи Минкультом прокатного удостоверения для фильма и заявила о «нецелевом использовании бюджетных средств» при создании скандальной картины. Депутат пишет, что авторы «Матильды» предоставили «недостоверные документы для получения прокатного удостоверения»: «ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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