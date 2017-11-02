«Национальный долг»: египтян призвали насиловать женщин за рваные джинсы

Египетский юрист Наби аль-Вахш заявил в эфире одного из национальных телеканалов, что изнасилование женщин является «национальным долгом» проживающих в стране мужчин, передает The Independent.

Адвокат выразил возмущение по поводу внешнего вида современных девушек, которые носят рваные джинсы. По его словам, домогаться таких молодых особ – это патриотический долг египтян, а насиловать их – национальный долг.

Заявлением аль-Вахша возмутились представители Национального совета Египта по делам женщин. В организации заявили, что подадут жалобу на адвоката за нарушение конституции страны.

Отметим, что в октябре 2017 года египетская столица Каир был признан самым опасным в мире городом для женщин из-за многочисленных случаев сексуальных домогательств и насилия.

Каир, служба информации РИА «Новый День»

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