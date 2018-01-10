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Среда, 10 января 2018, 12:37 мск

Северо-Запад

Мурманчанин угнал БМД ради кражи вина

Фото: телеграм-канал «Mash»

В Мурманской области произошло незаурядное дорожно-транспортное происшествие. Боевая машина десант (БМД) протаранила входную группу продуктового магазина. По предварительным данным, технику с военного полигона угнал местный житель, а понадобилась она ему, чтобы разжиться спиртным.

«Житель Мурманской области угнал бронетранпортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина», – сообщает телеграм-канал «Mash». Вероятно, мужчине очень хотелось похмелиться, а денег не было. Удалось ли задержать злоумышленника, которому грозит «уголовка», не известно. По всей видимости, военных, проморгавших угон БМД, тоже ждет наказание.

Фото: телеграм-канал «Mash»

Мурманск, Иван Гридин

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