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NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 16:00 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Из ЦРУ уволили принципиально не искавшую взрывчатку собаку

Из ЦРУ уволили принципиально не искавшую взрывчатку собаку
Фото: CIA

Из учебного класса собак-саперов ЦРУ исключили животное, которое наотрез отказывалось искать взрывчатые вещества по запаху. В разведуправлении пояснили, что не хотят заставлять животное работать против его принципов.

Соответствующее официальное сообщение появилось на сайте ЦРУ. В нем также отмечается, что каждая из собак во время тренировочного курса может проявлять признаки нежелания трудиться или усталости, однако обычно это продолжается не более одного-двух дней. У черного лабрадора по кличке Лулу апатия приняла затяжной характер.

Кинологи не смогли мотивировать Лулу ни игрой, ни лакомствами. В конце концов стало ясно, что пес не получает удовольствия от процесса дрессировки на сапера, и ее исключили из программы. В конце сообщения агентство проинформировало, что Лулу взял себе один из работавших с ней по программе тренеров, и теперь она живет в его семье обычной собачьей жизнью, передает «Вести.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

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