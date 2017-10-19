Из ЦРУ уволили принципиально не искавшую взрывчатку собаку

Из учебного класса собак-саперов ЦРУ исключили животное, которое наотрез отказывалось искать взрывчатые вещества по запаху. В разведуправлении пояснили, что не хотят заставлять животное работать против его принципов.

Соответствующее официальное сообщение появилось на сайте ЦРУ. В нем также отмечается, что каждая из собак во время тренировочного курса может проявлять признаки нежелания трудиться или усталости, однако обычно это продолжается не более одного-двух дней. У черного лабрадора по кличке Лулу апатия приняла затяжной характер.

Кинологи не смогли мотивировать Лулу ни игрой, ни лакомствами. В конце концов стало ясно, что пес не получает удовольствия от процесса дрессировки на сапера, и ее исключили из программы. В конце сообщения агентство проинформировало, что Лулу взял себе один из работавших с ней по программе тренеров, и теперь она живет в его семье обычной собачьей жизнью, передает «Вести.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.17

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