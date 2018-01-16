Мое кунг-фу сильнее! На Ямале спор о единоборствах закончился поножовщиной

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. ЧП случилось в ночь на 17 декабря 2017 года.

Установлено, что двое мужчин, находясь в гостях их общей знакомой, поссорились. Со слов очевидцев, конфликт разгорелся из-за разных предпочтений в видах единоборств. Хозяйка квартиры, желая пресечь конфликт, выдворила мужчин на улицу. Оппоненты, выяснив отношения в драке, вернулись к столу. Однако оказалось, что 41-летний, ранее судимый обвиняемый затаил обиду.

Увидев, что его оппонент прошел в ванную комнату, он схватил нож и проследовал за ним. Нападавший нанес 30-летнему мужчине не менее семи ударов ножом в область груди. Потерпевший, благодаря физическому превосходству, смог оказать сопротивление и «угомонить» нападавшего. Сейчас пострадавший получает медицинскую помощь.

Обвиняемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина на данный момент в содеянном не раскаивается, и сотрудничать со следствием отказывается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, проводят мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 16.01.18

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