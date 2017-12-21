Фанатов из Англии предупредили о риске быть съеденными медведями на ЧМ-2018

Глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз выступил с предупреждением, адресованным английским фанатам, которые планируют поездку в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Майлз попросил соотечественников быть осторожными и остерегаться нападений медведей, пишет Daily Mail.

Майлз выразил обеспокоенность нехваткой мест в гостиницах, потому всерьез изучил возможности проживания гостей Чемпионата в кемпингах. Чтобы получить наиболее подробную информацию, он обратился к специалистам компании Visit Russia. Там ему якобы ответили, что в случае размещения в кемпинге на природе, людям могут угрожать голодные дикие медведи, которых в России насчитывается более 70 тысяч.

Газета также пишет, что в России все чаще фиксируются случаи нападения этих зверей на людей по причине нехватки пищи в дикой природе. Как напоминает «Газета.ru», ранее сообщалось, что число желающих купить билеты на чемпионат мира – 2018 возросло втрое.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 21.12.17

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