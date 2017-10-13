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В мире

«Украл, выпил – в тюрьму»: британским экс-зэкам запретят употреблять алкоголь

«Украл, выпил – в тюрьму»: британским экс-зэкам запретят употреблять алкоголь

В Великобритании предложили запретить бывшим заключенным употреблять алкогольные напитки, играть в азартные игры и пользоваться интернетом. Об этом пишет Independent.

Инициатива принадлежит министру пробации Сэму Джима. Чиновник полагает, что предложенные ограничительные меры позволят освободившимся из мест заключения преступникам избегать новых нарушений и повторных тюремных сроков. «Мы поставили перед собой задачу улучшить контроль за теми, кто находится на пробации, и побудить правонарушителей измениться и вести законопослушную жизнь на свободе», – отметил Джима.

Как передает РИА «Новости», предполагается, что за соблюдением ограничительных мер будут следить офицеры службы пробации, которые работают с бывшими заключенными и отбывающими условный срок.

Лондон, Иван Гридин

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