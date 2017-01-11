Парламентарии выступили против профилактики убийств и тяжких увечий в семейном кругу / Мизулина и Баталова добились отмены уголовного наказания за насилие над родственниками

Публикации за 11.01.17

Группа сенаторов и депутатов во главе с Еленой Мизулиной практически добилась отмены уголовного преследования за побои в семьях. Госдума приняла в первом чтении законопроект, декриминализирующий избиение близких людей. В комментариях на своем сайте сенатор Мизулина недвусмысленно радуется, что теперь государство не станет помогать избиваемых в семьям женщинам: уголовные и административные дела по таким случаям станут делами частного обвинения: пострадавшим самим придется собирать все доказательства и проходить экспертизы. Уголовное наказание за побои от родственников еще возможно, но лишь в случае повторного насилия.

Госдума приняла в первом чтении поступивший в середине ноября законопроект о декриминализации семейного насилия, сообщает РИАН. Законопроект, вносящий изменения в статью 116 УК РФ, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совета Федерации Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Инициатором выступила сенатор Елена Мизулина, но поначалу она не вошла в число авторов законопроекта. Впрочем, в течение следующего месяца она присоединилась к составу инициаторов документа вместе с несколькими другими членами Совфеда и депутатами Госдумы. Таким образом законопроект, суть которого заключается в изъятии из статьи 116 УК РФ четырех слов, стал результатом трудов целых 17 законотворцев из обеих палат парламента. Вопрос декриминализации (а в представлении значительной части общества – легализации) семейного насилия стал поводом для двух десятков представителей законодательной власти продемонстрировать электорату и коллегам «защиту традиционных ценностей».

Законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Один из авторов проекта, депутат от «Единой России» Ольга Баталина объявила, что у авторов вызывал недоумение факт, что насилие внутри семьи представляет большую общественную опасность, чем насилие, совершенное незнакомыми людьми.

На сайте Елены Мизулиной приводятся комментарии инициатора законопроекта, в которых бывшая глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, недвусмысленно радуется тому, что государство больше не сможет оперативно защищать женщин, пострадавших от семейного насилия.

Мизулина говорит, что ее возмущает легкость, с которой при пока действующей норме УК можно возбудить уголовное дело против родственника, избившего близкого ему человека: «Опасность ... нормы статьи 116 УК РФ состоит в той легкости, с которой можно возбуждать такие дела».

«Сейчас для возбуждения уголовного преследования по статье 116 УК РФ не требуется даже медицинского заключения, тем более проведения судебной экспертизы. Достаточно показаний самого потерпевшего, например, обиженного на родителей ребенка, или показаний свидетеля (а также анонимного сообщения) о том, что он испытал физическую боль от действий родителя» – возмущается Мизулина.

Отметим, после того, как принятые сегодня в первом чтении поправки пройдут все формальности и вступят в силу, уголовное дело за семейное насилие все же будет можно возбудить. Но только при повторном избиении жертвы. И даже в этом случае такое будет сделать непросто: это будет делом частного обвинения. То есть жертве, а не правоохранителям, придется самой доказывать факт насилия, проходить за свой счет экспертизы и собирать все документы. Также дела такого рода могут быть прекращены, если жертва заберет свое заявление, что при семейном насилии происходит в большинстве случаев. При первом случае избиения жертве также придется самостоятельно доказывать виновность мучителя, только результатом будет административное наказание для виновника.

«Административное наказание – это, разумеется, значительно легче во всех смыслах ответственность. И если она будет равна 15 суткам – это будет очень грустно, поскольку 15 суток воспринимается людьми, привычными к этим действиям, как вынужденный отпуск, а не как серьезное поражение в правах, которым по идее и является арест, и он считается тяжелее любого денежного штрафа – чему наши любители махать кулаками будут несказанно рады», заметил в комментарии порталу The Question правовед Анатолий Цуканов.

Юристы отмечают, что такие статьи, как 116 УК РФ, даже в нынешнем виде крайне полезны для профилактики совершения более тяжких преступлений. Специалисты статьи такого рода называют превентивными. Это означает, что своевременное выявление этих преступлений и наказание за них предотвращают совершение более тяжких преступлений, например, таких, как убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), отмечает Мари Давтян, адвокат и член рабочей группы по разработке проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия».

«Именно побои и угроза убийством преступления являются одними из самых распространенных в семейно-бытовой сфере. Согласно официальной статистике МВД России, только за 2014 год было совершено более 135 000 преступлений против здоровья граждан на бытовой почве, из них почти 42 000 в семье. Это по одному преступлению каждые 12 минут!

На учете в полиции стоит почти 153 000 семейных дебоширов. При этом, как отмечают эксперты, количество этих преступлений последние годы растет», говорит Давтян.

В ситуации, когда специальное законодательство, направленное на профилактику семейно-бытового насилия отсутствует, единственной возможностью защиты прав потерпевших остается привлечение семейных дебоширов к уголовной ответственности по таким статьям, как «побои», уверены юристы.

Москва, Алексей Усов

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