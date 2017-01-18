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Политика

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Публикации за 18.01.17

Большинство депутатов и сенаторов пишут законы по скандалам из СМИ / ЦСР изучил эффективность российских законотворцев
Карикатура Александра Сергеева, из архива газеты «Час пик»

Большинство депутатов и сенаторов пишут законы по скандалам из СМИ ЦСР изучил эффективность российских законотворцев

Большинство российских законотворцев составляют новые законопроекты, ориентируясь на повестку дня в СМИ, выяснили исследователи . В ЦСР изучили инициативы в области уголовного права, которые за два года исходили от членов Госдумы, Совфеда, правительства, президента и Верховного суда.

Выводы исследователей удручают: большая часть законопроектов в области уголовного права и уголовного процесса были направлены на ужесточение существующих норм. Значительная их часть была лишь реакцией на медиаскандалы. Их качество было крайне низким: авторы предложений не учитывали внутренней логики УК РФ и УПК РФ, взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права с правом конституционным, гражданским и административным. Такие законопроекты были поверхностно обоснованы, не опирались на доктрины уголовного и уголовно-процессуального права и не содержали сравнительно-правового анализа или эмпирических данных и результатов изучения правоприменительной практики. Неудивительно, что большая часть из них была отвергнута. «На страже российского законотворчества все же стоят юристы-профессионалы»? – констатируют исследователи. В ЦСР отметили высокое качество отзывов, которые готовят правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы.

Судя по данным исследования, большая часть популистских законопроектов, отвергнутых юристами-профессионалами, была авторства депутатов и сенаторов.

Члены Совета Федерации РФ внесли 39 законопроектов (17% от общего количества за два года), из них было принято всего 3 (показатель успешности – скромные 8%). А депутаты Госдумы за два года предложили целых 147 инициатив (61% от всех), но сами же согласились поддержать только 17 (успешность – 12%).

При этом Верховный Суд РФ внес 4 инициативы (2% от всех), из которых приняли 3 (показатель успешности работы – 75%). Правительство РФ внесло 24 инициативы (10% от всех), на выходе из Госдумы получило 14 законов (показатель успешности 58%). Что естественно, стопроцентную успешность показал только президент: из семи инициатив главы государства были приняты все. Всего из 237 законопроектов по вопросам уголовного правосудия, законами стали только 42, т.е. чуть более 17%.

В целом, по мнению авторов исследования, системного характера законопроектная активность в сфере уголовного правосудия не носила. Фактически это были точечные, изолированные предложения, не связанные между собой, а иногда и противоречившие друг другу. Кроме популистских инициатив отсеивались проекты слишком радикальных преобразований.

Из проектов, направленных на изменения в уголовном праве, 88% предлагали усиление уголовной ответственности. Только 12% были направлены на смягчение действующих норм или декриминализацию отдельных деяний. За два года было внесено 12 законопроектов, которые в той или иной степени были направлены на усиление процессуальных позиций адвокатов-защитников. ни одно из этих предложений не стало законом. Симметрично не прошло и ни одно предложение по расширению полномочий прокуратуры.

Из 12 инициатив, призванных решить проблему избыточного использования меры пресечения в виде помещения под стражу, была принята только одна.

Еще одно исследования деятельности законодателей, проведенное ИСЭПИ и Центром содействия законотворчеству, показывает, что работа юристов правительства, аппарата Госдумы и ВС РФ не прошла даром для депутатов: в конце 2016 года резко . Только 100 народных избранников из 450 стали авторами инициатив в осеннюю сессию, тогда как в первой половине года законопроекты в различных сферах права представили 259 парламентариев, а осенью 2015 года – 240 членов ГД РФ. Авторы этого исследования надеются, что депутаты перестали злоупотреблять правом законодательной инициативы в PR-целях.

Зато депутаты нашли новую тактику для демонстрации активности и политической воли. Они стали подписывать выдвигаемые законопроекты все большими коллективами авторов. Так под законопроектом Мизулиной о появились подписи 17 депутатов и сенаторов. Хотя весь проект закона подразумевает лишь удаление четырех слов из ст. 116 УК РФ и многими юристами оценивается исключительно как популистский.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 18.01.17

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