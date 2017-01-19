«Да убоится жена»: россияне против мордобития в семье, но за смягчение наказания / Вот такие вот «духовные скрепы»…

Публикации за 19.01.17

Большинство россиян – 79% – осуждают любые виды насилия в семье. Однако 19% опрошенных ВЦИОМ допускают применение физической силы в отношении мужей, жен или детей.

Случаи побоев в российских семьях не редки: 33% респондентов рассказали, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый лично столкнулся с этим в своей семье. При этом большинство опрошенных уверено, что государство должно применять санкции к любителям рукоприкладства. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы, о таком виде наказания заявили 25% респондентов. Штраф выбрали 13%. Арест драчуна на 15 суток одобрили 16% респондентов. Возможен и тюремный срок: об условном заявили 6%, о реальном – 10%.

Однако идея смягчения наказания за побои в семье (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку у 59% опрошенных. Против такого подхода – 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Ухудшения ситуации ожидают 13%, и еще 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.

Директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова считает, что домашнее насилие «отличается наличием особой привязанности, тесными и часто интимными отношениями между участниками конфликта». Поэтому жесткость санкций часто сдерживает жертв домашнего насилия от обращения за помощью. «Многие опасаются серьезных последствий, которые может повлечь за собой такой шаг. Как правило, страдающие от побоев не стремятся непременно привлечь обидчика к ответственности по всей строгости закона, а надеются на нормализацию отношений в семье», – отметила Михайлова. «Временная изоляция дебошира, привлечение его к общественным работам – те меры, которые не окажут серьезного влияния на судьбу распускающего руки, однако позволят в случае необходимости защитить членов семьи от жестокого обращения. Основным же инструментом борьбы с домашним насилием должны стать не санкции, а профилактика – формирование у россиян на этапе социализации безоговорочного неприятия любых форм насилия», – подчеркнула она.

Опрос проведен 13-15 января по телефону среди 1800 респондентов. Статпогрешность не превышает 2,5%.

Напомним, 11 января Госдума приняла в первом чтении инициированный сенатором Еленой Мизулиной законопроект, декриминализирующий избиение в семье. В комментариях на своем сайте Мизулина недвусмысленно радуется, что теперь государство не станет помогать избиваемым в семьях женщинам. Уголовные и административные дела по таким случаям станут делами частного обвинения, то есть избитой женщине придется самой собирать все доказательства и проходить экспертизы. Уголовное наказание за побои от родственников еще возможно, но лишь в случае повторного насилия. Авторы законопроекта, наряду с Мизулиной, – депутаты Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совета Федерации Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Законопроект предполагает изъятие из статьи 116 УК РФ «Побои» слов «в отношении близких лиц» из строки о квалификации побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под действие статьи 115 УК «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Независимые юристы и правозащитники резко раскритиковали этот законопроект, указав, что даже в нынешнем виде 116-я статья УК РФ выполняет превентивную функцию и зачастую помогает предотвратить повторные избиения, а отказ от этой нормы, скорее всего, приведет к росту скрытого семейного насилия. Цивилизованный выход из ситуации, говорят эксперты, – принятие закона о домашнем насилии, как во многих странах, в том числе в Белоруссии, который предполагает запретительный ордер – дебоширу запрещается приближаться к жертве на определенное расстояние.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 19.01.17

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