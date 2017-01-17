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Политика

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Публикации за 17.01.17

Депутаты перестали пиариться на законопроектах / 350 думцев нового созыва не внесли ни одного закона

Депутаты перестали пиариться на законопроектах 350 думцев нового созыва не внесли ни одного закона

Депутаты Государственной Думы нового созыва внесли значительно меньше законопроектов на рассмотрение, чем их предшественники. Только 100 народных избранников из 450 стали авторами инициатив в осеннюю сессию.

Согласно рейтингу, подготовленному Институтом социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) совместно с Центром содействия законотворчеству, доля законопроектов, внесенных в Думу парламентариями, упала до 40%, передает . Для сравнения в прошлом созыве доля депутатских законопроектов составляла не менее половины.

Так в первой половине прошлого года 259 парламентариев стали авторами инициатив, осенью 2015 года – 240 депутатов, тогда как в минувшую сессию только 100 думцев выступили с новыми законопроектами. Также сократилось количество законов, принятых хотя бы в одном из чтений.

Авторы рейтинга считают, что парламентарии стали тщательнее проводить проработку законодательных инициатив и их предварительное обсуждение на площадке фракций. Количество сменилось качеством. Депутаты перестали злоупотреблять правом законодательной инициативы в PR-целях. Так в прошлых созывах законопроекты зачастую являлись для депутатов своеобразным «политическим манифестом», однако, от этого страдало качество, поскольку авторы «не очень заморачивались юридической правильностью».

Кроме того, в Госдуме появилось много одномандатников, которые по неопытности пока неспособны претворить свои инициативы в законопроекты. ​Эксперты напомнили, что после выборов, например, среди коммунистов думские мандаты потеряли многие депутаты, которые вели законотворческую работу отдельно от руководства партии.

Политологи считают, что снижение активности парламентариев приведет политическую систему России к мировым стандартам. Например, в европейских странах законопроекты в основном готовит правительство.

Москва, Зоя Осколкова

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