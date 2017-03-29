«Опасная тенденция»: Мизулина против уроков по борьбе с коррупцией в школах

Публикации за 29.03.17

Сенатор Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией» появление в ряде российских школ «уроков по борьбе с коррупцией».

Выступая на заседании Совфеда, Мизулина заявила, что в некоторых школах, в том числе в Санкт-Петербурге, «уроки патриотизма с первого по десятый классы начали заменяться уроками борьбы с коррупцией». В частности, по ее словам, ученикам показывают рейтинги стран, где они расположены в порядке эффективности противодействию коррупции, и Россия «находится далеко не на первых местах».

Мизулина отметила, что навязывание борьбы с коррупцией в школах – «это очень опасная тенденция», и подобные уроки, по ее мнению, не имеют отношения к патриотизму.

Сенатор предложила дать поручение профильному комитету по образованию, «посмотреть что это за ситуация, откуда она идет», передает РИА «Новости». Спикер СФ Валентина Матвиенко согласилась с этой инициативой, в итоге сенаторы поручили профильному комитету проверить эту информацию.

Несогласие с мнением Мизулиной выразила сенатор Людмила Нарусова. Она заявила, что поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм, – сказала сенатор. – Родину можно любить не только как глянцевую картинку». «Определиться, почему Россия находится в таком положении, – это и есть патриотизм», – полагает Нарусова.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 29.03.17

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