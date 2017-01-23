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Политика

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Публикации за 23.01.17

«Разошлись как в море корабли»: в СР объяснили выход Мизулиной из партии
Фото: elenamizulina.ru

«Разошлись как в море корабли»: в СР объяснили выход Мизулиной из партии

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин объяснил выход сенатора от Омской области Елены Мизулиной из партии. По словам партийца, Мизулина покинула СР из-за расхождения в политических взглядах.

Парламентарий отметил, что у Мизулиной и ее теперь уже бывших партийных соратников разошлись точки зрения по политике в стране, в том числе и семейной политике.

«Очевидно, что точка зрения Елены Борисовны [Мизулиной] на политику в стране, включая семейную политику, и точка зрения «Справедливой России» – это две разные точки зрения, – пояснил Шеин в комментарии «Дождю». – Ну и произошло событие, которое, собственно, и оформляет официально подобного рода расхождение во взглядах».

Депутат не знает, собирается ли Мизулина вступить в какую-либо другую партию. Шеин предположил, что сенатор останется беспартийной.

В пресс-службе «Справедливой России» сообщили, что готовят официальный комментарий по поводу выхода Мизулиной из партии.

Ранее сегодня Елена Мизалина сообщила в своем твиттере о выходе из рядов «Справедливой России». Причину расставания с «эсерами» она не пояснила. В рядах СР Мизулина состояла с 2007 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.01.17

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