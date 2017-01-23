«Разошлись как в море корабли»: в СР объяснили выход Мизулиной из партии

Публикации за 23.01.17

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин объяснил выход сенатора от Омской области Елены Мизулиной из партии. По словам партийца, Мизулина покинула СР из-за расхождения в политических взглядах.

Парламентарий отметил, что у Мизулиной и ее теперь уже бывших партийных соратников разошлись точки зрения по политике в стране, в том числе и семейной политике.

«Очевидно, что точка зрения Елены Борисовны [Мизулиной] на политику в стране, включая семейную политику, и точка зрения «Справедливой России» – это две разные точки зрения, – пояснил Шеин в комментарии «Дождю». – Ну и произошло событие, которое, собственно, и оформляет официально подобного рода расхождение во взглядах».

Депутат не знает, собирается ли Мизулина вступить в какую-либо другую партию. Шеин предположил, что сенатор останется беспартийной.

В пресс-службе «Справедливой России» сообщили, что готовят официальный комментарий по поводу выхода Мизулиной из партии.

Ранее сегодня Елена Мизалина сообщила в своем твиттере о выходе из рядов «Справедливой России». Причину расставания с «эсерами» она не пояснила. В рядах СР Мизулина состояла с 2007 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.01.17

Губернатор по имени Жанна?. Одним из участников губернаторской гонки может стать дама. / В Новосибирск пришли «милые котята». Кто и зачем проводит в городе многочисленные акции протеста. / Русская революция-1917 не является уникальной. Красный Октябрь в оценках западных экспертов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»