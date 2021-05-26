«Безусловное противоречие Конституции»: Госдума утвердила поправки о запрете выборов для причастных к «экстремизму»

Миллионы россиян могут быть лишены права участвовать в управлении государством после запрета выборов для «экстремистов» и их «сторонников». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время обсуждения ограничения пассивного избирательного права причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций.

«Это безусловное противоречие базовым правовым, нормам, в частности, даже нашей Конституции – статьи 54, которая однозначно говорит, что закон, ужесточающий ответственность, не может применяться к тем правоотношениям, которые возникли раньше. Однозначное нарушение. Нам кажется, что у Конституционного суда не будет другой возможности, другого решения, кроме как отменить данный законопроект, если он будет принят сегодня», – пояснил он.

Куринный также обратил внимание на «правовую неопределенность». «Несмотря на то, что ко второму чтению немножечко доработали формулировки, вроде бы теперь «причастность» будет определяться судом, а не просто так правоприменителем. В любом случае, эти формулировки смазаны в «выражении поддержки, в том числе в сети Интернет». Что это такое? Комментарии, донаты, участие в массовых мероприятиях, которые проходили по всей стране», – отметил он.

Касаясь распространения запрета «на все выборные должности», парламентарий подчеркнул незаконность этой меры. «В этом случае все эти участники, которые принимали участие в мероприятиях, далеко не все, мягко говоря, были сторонниками Навального или каких-то других деструктивных сил, которые работают против России. Там были люди, которые искренне болеют душой за свою страну и не видели другого способа, чтобы выразить свой протест. Так вот, речь идет в поражении в правах сотен тысяч, а может быть даже миллионов наших граждан, что, конечно, недопустимо, потому что каждый человек имеет право участвовать в управлении государством», – констатировал Куринный.

«Вы помните в законе о порядке формирования Совета Федерации мы тоже ввели некие ограничения для сенаторов, которые должны обладать безупречной репутацией. Но есть, ограничения, в течение которых, например, человек, совершивший преступление, через несколько лет становится безупречным, у него появляется безупречная репутация. На пять лет, кто не может занимать должность сенатора после совершения преступления – это убийство младенца матерью, нанесения средней тяжести вреда здоровью, это нападение на представителя власти, это мошенничество и еще порядка трех десятков разных составов преступлений. То есть, фактически человек, написавший какой-то комментарий в поддержку некого политического деятеля или движения, которое признано в последующем экстремистским, или человек, отправивший донат, или участвующий в этом мероприятии фактически приравнивается к человеку, совершившему вот эти вот преступления средней степени тяжести», – подытожил Куринный.

Несмотря на такие возражения, Госдума все-таки приняла в окончательном третьем чтении изменения законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части ограничения пассивного избирательного права причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций лиц, что будет распространяться на выборы всех уровней.

Как сообщал «Новый День», положения законопроекта учитывают различный статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников – три года.

При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение, уточнила пресс-служба Госдумы.

Под причастностью участников, членов, работников и иных лиц законопроектом предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической, в том числе отдельных мероприятий. А также выражение поддержки таким организациям (или их отдельным мероприятиям) высказываниями, в том числе в Интернете, либо иными действиями: предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Москва, Мария Соколова

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