российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 декабря 2021, 10:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловский союз промышленников и предпринимателей выступил против QR-кодов

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой смягчить QR-режим в регионе. В заявлении говорится, что длительное применение QR-кодов приведет к закрытию большинства предприятий малого и среднего бизнеса.

«Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнений сотрудников», – высказал общую позицию союза директор компании «Малышева-73» Игорь Заводовский.

Свердловский депутат Владимир Смирнов, владеющий ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат», заявил, что QR-режим парализовал работу торговых центров, где размещается малый бизнес. Падение выручки в этих объектах наносит серьезный удар по экономике. «Из проекта бюджета минфина следует, что правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ на 12,8%. Как мы будем выполнять эти показатели и за счет чего пополнять бюджет региона, непонятно», – заявил бизнесмен.

Союз промышленников и предпринимателей предлагает губернатору «определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены», а также принять меры поддержки для компаний, где введены обязательные коды. Кроме того, бизнесмены просят создать рабочую группу под руководством замгубернатора (какого именно, в письме не указывается) для обсуждения экономических рисков, возможных при внедрении новых мер противодействия Covid-19. Со своей стороны крупный бизнес обещает помочь властям простимулировать людей ставить прививки от коронавируса.

Напомним, режим проверки QR-кодов в Свердловской области действует с 30 октября. Посетителям необходимо предъявлять коды на входе в торговые центры, магазины, заведения общепита, культурные учреждения и спортивные организации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Беспокоит всю страну»: последствия от введения QR-кодов могут оказаться непредсказуемыми

Метки / QR-код

Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы / Организаторы пикета против QR-кодов угрожают привлечь на свою сторону военных (ФОТО) / В Екатеринбурге начался очередной пикет против QR-кодов (ФОТО) / Спикер Госдумы озвучил условия принятия закона о QR-кодах / Даже Путин в «тупике»: власти в России опасаются брать на себя ответственность за последствия ковид-решений / «Страшная сила против власти»: в России зреет «женский бунт» в связи с QR-правилами и детской вакцинацией / Омбудсмен РФ оценила законопроекты о QR-кодах: «Там очень много вопросов, нужна доработка» / Свердловчанам разрешили посещать салоны связи без QR-кодов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, QR-код,