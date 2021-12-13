Свердловский союз промышленников и предпринимателей выступил против QR-кодов

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой смягчить QR-режим в регионе. В заявлении говорится, что длительное применение QR-кодов приведет к закрытию большинства предприятий малого и среднего бизнеса.

«Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнений сотрудников», – высказал общую позицию союза директор компании «Малышева-73» Игорь Заводовский.

Свердловский депутат Владимир Смирнов, владеющий ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат», заявил, что QR-режим парализовал работу торговых центров, где размещается малый бизнес. Падение выручки в этих объектах наносит серьезный удар по экономике. «Из проекта бюджета минфина следует, что правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ на 12,8%. Как мы будем выполнять эти показатели и за счет чего пополнять бюджет региона, непонятно», – заявил бизнесмен.

Союз промышленников и предпринимателей предлагает губернатору «определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены», а также принять меры поддержки для компаний, где введены обязательные коды. Кроме того, бизнесмены просят создать рабочую группу под руководством замгубернатора (какого именно, в письме не указывается) для обсуждения экономических рисков, возможных при внедрении новых мер противодействия Covid-19. Со своей стороны крупный бизнес обещает помочь властям простимулировать людей ставить прививки от коронавируса.

Напомним, режим проверки QR-кодов в Свердловской области действует с 30 октября. Посетителям необходимо предъявлять коды на входе в торговые центры, магазины, заведения общепита, культурные учреждения и спортивные организации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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