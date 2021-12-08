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Протесты против QR-кодов

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Среда, 8 декабря 2021, 14:06 мск

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«Беспокоит всю страну»: последствия от введения QR-кодов могут оказаться непредсказуемыми

Разделение россиян после введения QR-кодов под предлогом борьбы с распространением коронавируса может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По ее оценке, «резонансный вопрос о введении QR-кодов беспокоит всю страну».

Чемерис обратила внимание, что общество разделено «в результате этого сложнейшего кризиса на две разные противоборствующие группировки». «Крайне важно искать новые методы и подходы к решению этой деликатной, но действительно очень сложной проблемы, чтобы не было водораздела общества, чтобы мир не делился на прививочников и антипрививочников. Надо понимать, что страна наша гораздо сложнее, и очень трудно предсказать дальнейшие варианты развития такого конфликта, если он будет развиваться так, как сейчас», – подчеркнула депутат, отметив, что дискуссию о целесообразности введения QR-кодов необходимо продолжить.

Как отметила Чемерис, эта ситуация развивается на фоне негативных перспектив экономики. «Согласно прогнозам экономистов, даже за первые полгода будущего года, возможно, наша экономика потеряет до 90 млрд рублей, лишится 1,5 млн рабочих мест. Это действительно страшные цифры», – констатировала парламентарий.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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