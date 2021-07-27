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«Платят хорошо, 250 рублей в час»: в центре Екатеринбурга проводят предвыборный опрос

В центре Екатеринбурга проходит формирующий соцопрос, агитирующий за губернатора Евгения Куйвашева, который идет «паровозом» партийного списка «Единой России» на предстоящих парламентских выборах. Как выяснил «Новый День», волонтеры опрашивают людей о здравоохранении.

«У нас уже был опрос на тему роста цен. Теперь спрашиваем про медицину. Первый вопрос о том, беспокоятся ли люди из-за коронавируса. Второй: «Знаете ли вы, что Куйвашев добился выделения 8 миллиардов рублей на новый комплекс больниц областного значения?». И третий: «Знаете ли вы, что [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин поддержал губернатора в решении проблем здравоохранения?» В большинстве случаев люди отвечают «нет». И в принципе, к Куйвашеву довольно много негатива. Люди говорят, что его нужно выгнать из города», – поделилась одна из девушек с опросным листом.

Волонтер рассказала, что не знает заказчика исследования. Но, по ее словам, работа хорошо оплачивается: «Нам платят 250 рублей в час. В день можно заработать до двух тысяч».

Напомним, предыдущий агитационный соцопрос про рост цен проводился 15 июля, а его результаты появились на флаерах уже 16 июля. Причем в раздаточном материале утверждалось, что в опросе приняли участие несколько тысяч человек. Заказчик пожелал остаться неизвестным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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