Штаб Навального заморозил соцсети и рискует стать «экстремистским». Чем это грозит

Штабы Навального, в том числе в Екатеринбурге, сообщают о заморозке своих страниц в соцсетях – там больше не будет публиковаться никакой информации. Решение связано с судебным заседанием, где рассматривается вопрос о приостановке деятельности ФБК* и штабов Навального до решения о признании их экстремистскими. Пока деятельность организаций не остановлена, суд по признанию их экстремистскими еще не состоялся. Тем не менее, лучше к этому подготовиться заранее – потому что стать экстремистом сможет каждый, кто хоть раз публиковал в соцсетях что-либо с упоминанием таких организаций.

О том, что может грозить за распространение информации о ФБК и штабе Навального в будущем, «Новому Дню» объяснила юрист Юлия Федотова.

Существует две статьи об экстремизме – административная и уголовная. Административка – это 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Санкции – от штрафа до ареста. Запрещено распространение в соцсетях любой символики организаций, причем не только в свежих постах. Практика такова, что за посты в соцсетях могут наказывать «задним числом» – все, что размещено в интернете, считается длящимся правонарушением, штраф может быть за пост, размещенный, например, в 2012 году. Кнопки, которая позволяла бы показать все свои сообщения и комментарии, в соцсетях нет. То есть нарваться на эту статью может любой, не только сторонник оппозиционеров, но и их ярый противник, который когда-то оставил в комментарии красный восклицательный знак. «Нужно все просто удалять, выжигать из соцсетей напалмом. У нас все преступления совершаются в соцсетях, нацистов, видимо, уже нет. Но если товарищ майор уже сделал скрин со старой записи, то и это не спасет», – пояснила Юлия Федотова.

Кроме административки есть еще ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Вероятнее всего, эта статья будет грозить тем, кто возглавляет штабы сейчас, но не исключено, что и тем, кто когда-либо в них числился или слишком публично выражал свою поддержку. А еще есть уголовная ответственность за финансирование экстремистской организации. Приятный момент (если так можно сказать) – за финансирование организаций в прошлом, скорее всего, ничего не будет. «В этом случае закон обратную силу иметь не должен. Я на это надеюсь», – отметила юрист.

Также с момента признания экстремистской организацией штабы не смогут собирать акции протеста – иначе всех, кто выйдет на такое мероприятие, можно будет задерживать как участников экстремистской организации. «Лучше бы для этого создать какую-то другую организацию, с другим названием. Да, ее тоже могут признать экстремистской, но пока такое решение примут, пройдет время», – рассказала Федотова.

Добавим, СМИ будут обязаны указывать в своих материалах, что организация признана экстремистской. «Когда такое решение будет принято и вступит в силу, на СМИ оно также будет распространяться», – прокомментировал начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН по Свердловской области Дмитрий Шершень. И здесь практика наработана: интернет-СМИ обязаны вносить правки в публикации прошлых лет, но газеты свои бумажные носители изыскивать и править не обязаны, конечно. Неясно, что делать с видео, которые опубликованы в интернете, но внести в них правки возможности нет. Шершень порекомендовал обратиться за комментарием в федеральный РКН. В пресс-службе РКН «Новому Дню» сообщили следующее: «Вам надо направить письменный запрос и в течение какого-то времени мы пришлем вам ответ» (обязаны в течение 7 дней, – прим. ред.).

* признан иноагентом

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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