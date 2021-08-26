Идеологические штучки или дань традиции. Зачем партиям предвыборные лозунги в 2021 году (ФОТО)

До парламентских выборов остается меньше месяца. «Новый День» решил сравнить лозунги, которые выдвигают четыре главные партии страны, и попросил политтехнологов оценить их эффективность.

«Единая Россия» в нынешней агиткампании использует слоган «За сильную страну и благополучие каждого». По факту, это обычная калька с прошлых выборов 2016 года – тогда партия озаглавила свою предвыборную программу как «Успех каждого – успех России». Сейчас единороссы с помощью этого девиза рассказывают на рекламных щитах о социальных инициативах, которые считают своей заслугой. Хотя не все местные избирательные штабы поддерживают общую стратегию. Например, в Свердловской области партийные пиарщики прячут логотип ЕР на агитации.

Фото: er.ru

«Единая Россия» – это максимально консервативная партия. Она не может использовать какие-то яркие популистские вещи. И было бы странно, если бы «Единая Россия» за что-то боролась или пыталась что-то вернуть. Лозунги – это, скорее, классика жанра. На самом деле ЕР связана с фамилией президента, и, по большому счету, это и есть главный предвыборный лозунг «Единой России», – отмечает политтехнолог Александр Пирогов.

«У единороссов традиционный лозунг: за все хорошее и против всего плохого. Но поскольку ЕР – это партия власти, она ответственна и за принятие непопулярных законов в текущем избирательном цикле. В первую очередь, это связано с пенсионной реформой и повышением налогов. Люди об этом не забыли, а другие партии, которые оппонируют «Единой России», пытаются эту тему оседлать», – говорит политолог Сергей Мошкин.

«Обнулим пенсионную реформу» – так звучит главный лозунг КПРФ, который присутствует практически на всех агитационных материалах партии. «Коммунисты идут в своем тренде. Они используют идеологемы двухлетней давности. Пенсионная реформа больно ударила по избирателям, в том числе по избирателям именно КПРФ, и коммунисты эксплуатируют выгодную для себя повестку. Они пытаются напомнить населению, что именно их партия выступала против пенсионной реформы», – поясняет Пирогов.

«Справедливая Россия» также обещает отменить повышение пенсионного возраста в случае победы на выборах, но эсеры в Свердловской области предпочли использовать абстрактную фразу в агитации: «Они отнимают – мы возвращаем».

«На мой взгляд, лозунг «Справедливой России» абсолютно невнятный. Не очень понимаю, что за ним стоит – то ли попытка зайти на поле КПРФ, то ли партия так показывает, что хочет каким-то образом восстановить справедливость, опять же касаясь темы пенсионного возраста. Приходится додумывать, что они хотят сказать. Но массовое сознание так не работает. Люди не будут додумывать слоганы. В этом плане лозунг КПРФ четко ориентирован на свою аудиторию, а баннеры СР выглядят не очень выигрышно», – продолжает собеседник агентства.

Сергей Мошкин считает, что КПРФ и «Справедливая Россия» пошли по самому простому пути и выбрали популистские лозунги на злобу дня. «Есть такая пословица у индусов: корми слона не тем, что нравится тебе, а тем, что нравится ему. Вот они «кормят». Партийцы посчитали, что тема пенсионной реформы болезненно воспринимается в обществе, и почти все начали использовать ее. Да, это находит отклик у избирателя. Другое дело, что когда все играют на одной теме, то пропадает эффект уникальности. В чем суть предвыборной программы партии, если она говорит о том же, что и все остальные? Наверное, и «Единая Россия» тоже бы с удовольствием присоединилась к теме пенсионной реформы, да не может», – резюмирует эксперт.

Проще всего выглядит агитация ЛДПР. Партия вообще не использует никакие лозунги – только свое название. «ЛДПР и не нуждается в этом. Там главный лозунг – фамилия лидера партии. Люди автоматически ассоциируют Жириновского с ЛДПР. И это приносит голоса на выборах. Другие ассоциации партии не нужны», – объясняет Александр Пирогов. По мнению Мошкина, образ ЛДПР так прочно устоялся, что никакие слоганы не смогут изменить отношение избирателей к ней.

Впрочем, все это применимо и остальным трем партиям. «У «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Росси» есть наработанный годами бэкграунд. Даже если бы они ничего не говорили, все было бы ясно. Поэтому партии предлагают абстрактные, позитивные и малосодержательные лозунги. Я считаю, что предвыборные слоганы – это больше дань традиции. Ни у одной партии нет содержательных дискуссий и дебатов, как они видят развитие страны. Ни у кого – даже у новых партий. Все просто играют традиционную музыку. Раз выборы, значит надо какой-то лозунг придумать. А работает он или нет – это уже неважно. Выборы как институт смены власти стали декоративными, поэтому все просто проговаривают банальности. Вот, к примеру, лозунг одного кандидата: «Сохраним традиции Ленинского района». А жители Ленинского района недоумевают, какие же у них есть традиции. Это же бред. Но кандидат идет с таким слоганом на выборы, потому что так надо», – отмечает Сергей Мошкин.

В том, что лозунги – устаревшая традиция, от которой просто никто не может отказаться, соглашается и Александр Пирогов. «Польза от лозунгов неочевидна, не доказана, и не дает существенного прироста голосов избирателей. На выборах важны не слоганы, а энергичность партийных организаторов избирательной кампании, где нужно работать «ножками». Административные или другие методы привлечения избирателей дадут больше эффекта, чем какие-то идеологические штучки», – считает эксперт.

Напомним, в выборах в Госдуму также участвуют партии «Яблоко», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия пенсионеров», «Родина», «Зеленые», Партия Роста, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Партия свободы и справедливости».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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