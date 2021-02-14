Екатеринбург посветил фонариками в поддержку Навального (ФОТО)

Сегодня с 20-00 до 20-15 в Екатеринбурге, как и в других городах, прошел флэшмоб с фонариками в поддержку Алексея Навального.

Некоторые участники стояли в своих дворах в одиночестве, некоторые собирались небольшими группами – не больше 10 человек. Те, у кого во дворах сохранились новогодние елки, заодно поводили хоровод. На момент написания материала в телеграм-канале екатеринбургского штаба Навального было опубликовано около 10 фото- и видеозаписей из разных частей города.

Из знаменитостей отметился бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он вышел сразу с тремя фонариками: по одному в каждой руке и один – на лбу.

В тагильском чате сторонников Навального успехи скромнее. Сразу три человека написали, что они стояли у себя в дворах одни.

Вероятно, точное число участников установить будет сложно из-за специфического формата акции. Напомним, 9 февраля Леонид Волков предложил 14 февраля, ровно в 20:00 по местному времени, всем желающим выйти в свой двор, зажечь фонарик на мобильном телефоне и поднять его высоко вверх. По его замыслу, если во дворе наберется несколько человек, они могут выстроиться в форме сердца, а кому-то надо сфотографировать эту картину с верхних этажей. Фотографии участники выкладывают в соцсети с хештэгом #любовьсильнеестраха. В инстаграме таких постов уже 2904, в твиттере – 7943. Это – цифра по всей стране.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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