В политике нет второго места – политологи о том, почему не сработало «умное голосование»

В Свердловской области «Единая Россия» одержала уверенную победу почти во всех одномандатных округах на парламентских выборах. Осечка была допущена только в Чкаловском и Кировградском округах, где, по предварительным данным, единороссы Валерий Савельев и Александр Волков проиграли коммунистам Александру Ивачеву и Евгению Букрееву соответственно. Именно этих кандидатов КПРФ рекомендовали организаторы «умного голосования» за день до начала выборов. «Новый День» поинтересовался у экспертов, была ли эффективной стратегия протестного голосования «по указке».

Политолог Сергей Мошкин отметил, что организаторы «Умного голосования» ориентировались на опросы населения, поэтому логично делали ставку на кандидатов, претендующих на второе место после «Единой России». Поэтому нельзя однозначно сказать, сработала эта технология или нет. В шести из семи округах на выборах в Госдуму кандидаты, рекомендованные «умным голосованием», действительно, заняли вторые места. Но вполне вероятно, что если бы УмГ не было, голоса избирателей распределились бы точно также. Поэтому итоги «умного голосования» можно интерпретировать как угодно.

«Я много раз говорил, что список «умного голосования» для меня был неприемлем по этическим соображениям. По большому счету, это был призыв голосовать за кого угодно, хоть, простите, за черта лысого, лишь бы навредить «Единой России». Фактически, людей призывали консолидировано отказаться от своих убеждений и проголосовать по этой схеме. В этом заключалась моя личная претензия к УмГ. Но эта технология не сработала еще и потому, что власти разрушили ее инфраструктуру. Мобилизующий потенциал был ослаблен. То есть, власть и «Единая Россия» всерьез боялись этой технологии. И по сравнению с выборами в Московскую городскую думу, которые прошли два года назад, нынешнее «умное голосование» выглядело бледным и неубедительным», – считает собеседник агентства.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, «умное голосование» – добротно сделанный проект, но его эффективность сомнительна.

«В политике нет второго места. Ты либо лидер, либо оппозиция. Все остальное – разговоры в пользу бедных. «Умное голосование» – это не новая идея, такие технологии использовались еще в 90-х годах, только назывались по-другому. Что делают устроители «умного голосования», когда выставляют коммуниста против единоросса? Они хотят сломать систему. Засунуть в машину ломик, вот только вместе с этим ломиком туда и руки попадают. То есть, берут оппозицию, ломают систему, и делают еще хуже. Если уж на то пошло, людей надо учить голосовать осознанно. Какая разница, Путин призывает голосовать за «Единую Россию» или организаторы УмГ призывают голосовать за кого угодно против ЕР. В чем принципиальное отличие? Важно, чтобы люди учились понимать последствия своих решений на избирательных участках. Это самое главное в демократии, раз уж мы ее строим», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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