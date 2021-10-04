Кому депутатское кресло в Госдуме обошлось дороже всех: финансовые итоги выборов-2021

Свердловскую область в Госдуме РФ по итогам прошедших выборов будут представлять 13 депутатов. Среди них десять единороссов, один коммунист, один справедливоросс и один избранник от «Новых людей». Мы изучили финансовые отчеты партий и кандидатов, участвовавших в федеральной кампании, и выяснили, кому депутатское кресло в российском парламенте обошлось дороже всех.

Партийные списки

Региональное отделение «Единой России» потратило на федеральные выборы 55 миллионов рублей. Спонсорами партии стали Челябинский фонд регионального развития, Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития и НФПР (Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития). Обычно в таких общественных фондах аккумулируются деньги юрлиц для финансовой поддержки ЕР. По итогам голосования свердловским партийцам по списочной части отошли три мандата в Госдуме. Их получили главный юрист России Павел Крашенинников, глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева и – не без доли везения – вице-губернатор Сергей Бидонько. Если сильно упростить, то одно списочное место в российском парламенте местным единороссам обошлось примерно в 18,3 миллиона рублей.

Свердловский обком КПРФ потратил на агиткампанию 1,3 млн руб. Коммунистам достался один мандат, который в очередной раз получил Николай Езерский. В финансовых отчетах партии нет данных о пожертвованиях со стороны юридических и физических лиц.

«Справедливую Россию» будет представлять тоже один депутат – политтехнолог и руководитель свердловской ячейки эсеров Андрей Кузнецов. Но СР потратила в разы больше КПРФ – 27,5 миллиона рублей. Кстати, спонсоры партии в документах также не указаны.

Данных об ЛДПР на сайте избиркома нет. Партия набрала чуть более 6% в региональной территориальной группе, и мандат свердловским жириновцам не достался. Также неизвестно, сколько потратили на федеральную кампанию «Новые люди», которые в регионе перешагнули планку в 10%. От Свердловской области в Госдуму прошел москвич, директор благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин.

Партия пенсионеров израсходовала на агитацию 4,8 миллиона рублей, а Партия роста – всего 162 тысячи рублей. Обе не сумели преодолеть барьер в 3% на выборах в Госдуму.

Одномандатные округа

Все семь округов Госдумы, расположенных на территории Свердловской области, взяли кандидаты «Единой России». Но их расходы на избирательную кампанию очень разнятся. Дороже всех депутатский мандат обошелся Антону Шипулину. Бывший спортсмен потратил 40 миллионов рублей, тогда как его соперники по Серовскому округу в сумме израсходовали чуть более 630 тысяч рублей (данные на 14 сентября). Шипулина спонсировали те же общественные фонды регионального развития, что и партийный список «Единой России», только другой локации: Кемеровский ФПРСР, Оренбургский ФПРСР, Пермский ФПРСР, Свердловский фонд и ФМ регионального развития. В итоге Шипулин набрал в округе 92 055 голосов избирателей, то есть один голос избирателя в среднем обошелся экс-биатлонисту в 434,5 рубля.

В Нижнем Тагиле выборы выиграл сотрудник Уралвагонзавода Константин Захаров. Он потратил на агиткампанию 26,7 млн руб., имея целую россыпь спонсоров: ЗАО АСК – Инвест, ООО «Гермес», ООО ПК «Вега», «Компания Стальсервис», «Уралинвест», «Техноспасстрой», ООО «Меридиан», ООО «Модум-транс», ООО «Уральский дом», ООО «Комавтотранс», ООО «СМ-СТ», ООО «Опттрейд». По результатам трехдневного голосования Захарова поддержали 67 711 свердловчан. Один голос выходцу с УВЗ обошелся примерно в 394,8 рубля.

В Асбестовском округе расправился с конкурентами Максим Иванов, потративший на выборы 21 миллион рублей. Пожертвования кандидат принимал все от тех же фондов-спонсоров «Единой России»: ВФП регионального развития, Оренбургский ФПРСР, Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. За Иванова проголосовали 93 167 избирателей, то есть каждый голос «стоил» около 225,4 рублей.

В Березовском округе без труда выиграл экс-биатлонист Сергей Чепиков. Его кампания оценивается в 18,9 млн руб., а жертвователи – фонды развития, упомянутые выше. Чепиков набрал 76 231 голос, а значит, затраты на один бюллетень с крестиком в нужном месте составили в среднем 248 рублей.

Лев Ковпак в Каменск-Уральском округе потратил на агитацию 9,1 миллиона рублей, и судя по финансовому отчету, обошелся без спонсоров. Его результат на выборах – 65 497 голосов. Симпатия одного избирателя «стоила» Ковпаку порядка 140,3 рубля.

Зелимхан Муцоев добился победы в Первоуральском округе, израсходовав чуть более 6,1 млн руб. на агитацию. Кандидат получил 580 тысяч рублей от ООО «Изоляция» и еще свыше 5,5 миллиона рублей от неизвестного доброжелателя. В итоге Муцоева поддержали 84 944 жителей, один голос за единоросса оценивается в 72,4 рубля.

Как выяснилось, самой эффективной в финансовом плане стала кампания Андрея Альшевских в Серовском округе. Официально кандидат потратил 5,2 миллиона рублей, из них 2 миллиона – пожертвование от физлица. За Альшевских проголосовали 73 869 избирателей, то есть один голос «стоил» около 71 рубля.

Данные избирательных фондов не следует воспринимать буквально, реальные затраты на выборы больше в несколько раз. По мнению политтехнологов, в этом году цена депутатского места в Госдуме начиналась от 100 миллионов рублей. Хотя этот расчет более справедлив для сметы избирательной кампании кандидата, который ведет борьбу в округе. Депутаты-списочники часто попадают в парламент за счет бренда партии, а не в результате собственных усилий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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