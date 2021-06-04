Депутатское кресло в этом году будет стоить 100 млн рублей

Уже в ближайшее время стартуют выборы в Государственную думу и заксобрание Свердловской области. По мнению экспертов, избирательные кампании обойдутся кандидатам и их партиям в десятки и сотни миллионов рублей.

Хотя, как рассказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин, точную сумму предугадать нельзя, ведь это – «не строительная смета». Эксперт сравнил выборы с походом в ресторан: «Иногда аппетит приходит во время еды, так что приходится собственные часы закладывать». Но в целом очень многое зависит от ряда конкретных факторов: от раскрученности кандидата, уровня конкуренции в округе, и не в последнюю очередь – от его размера, так как надо учитывать и транспортные расходы. По сравнению с 2016 годом, по оценке политолога, кампания подорожает примерно в полтора раза. «Выросла стоимость и типографских услуг, и бензина, и аренды помещений. Кроме того, вырос запрос на зарплату от привлекаемых специалистов – юристов, технологов. Люди хотят зарабатывать больше, так как все подорожало», – пояснил Мошкин.

Исходя из этих факторов, он назвал минимальную сумму, которую, по его мнению, кандидат должен держать в голове, хотя она очень условна: выборы в заксо – 15-20 млн рублей, в Госдуму – около 100 млн рублей.

Другой эксперт, которому «Новый День» задал тот же вопрос, также заявил, что каждый случай следует рассматривать отдельно, и многое зависит от стартовых позиций, особенностей округа и выбранной стратегии. Но кампания в Госдуму, тем не менее, обойдется не менее чем в 100 млн рублей, а верхнего предела не существует. В свердловское заксо кандидат-новичок может попасть не менее чем за 50 млн рублей.

Напомним, в сентябре свердловчане выберут 50 депутатов заксо (25 одномандатников и 25 – по партийным спискам), и 14 депутатов Госдумы (семь – по округам, семь – по спискам).

Как уже писал «Новый День», в 2016 году четыре парламентских партии в Свердловской области в общей сложности потратили на федеральные выборы 79,7 миллиона рублей. Львиная доля этой суммы принадлежала «Единой России», сформировавшей самый большой избирательный фонд в регионе – 56,5 миллиона рублей и получили 10 из 14 мандатов. СР потратила около 18 млн и провела одного депутата, КПРФ за такой же результат заплатила 5 млн рублей. А вот ЛДПР, собрав на избирательном счете всего 175 тысяч рублей, провела в Госдуму двух кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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