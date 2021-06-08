Эксперты о перспективах неудачников праймериз ЕР: «Главное – ресурсы»

Участники праймериз ЕР, получившие по итогам голосования «непроходные» результаты, могут рассчитывать на успех в других партиях только в том случае, если они обладают солидными финансовыми ресурсами или статусом. Такое мнение высказали опрошенные «Новым Днем» политологи.

По мнению Сергея Мошкина, члены «Единой России», проигравшие праймериз, могут остаться в списке на непроходном месте и ждать, что произойдут какие-то подвижки. Если же они захотят выдвинуться от другой партии, сначала необходимо выйти из ЕР. Но в парламентских партиях проходные места, как правило, к этому моменту уже заняты. «Партии не для того занимаются партийным строительством, чтобы брать туда кого попало. Хотя дефицит кадров у них есть, не у всех есть возможность закрыть все территориальные группы. Вообще все это очень ситуативно: известно, что существует возможность поучаствовать, если человек делает взнос в партийную кассу, – напоминает эксперт. – В то же время партии следят, чтобы не испортить свое реноме. Имеют значение и мотивы самих проигравших участников праймериз. Представим, что молодой активист решил попробовать себя в политике, праймериз проиграл, а желание осталось. Тогда, если он не член ЕР, он может выдвинуться от любой партии. Вряд ли он победит, но это задел на будущее, способ раскрутиться, помелькать в повестке».

Михаил Коробельников также считает, что если у человека есть ресурсы, прежде всего финансовые, то он может попробовать пойти в одну из парламентских партий. Кроме того, политолог предполагает, что часть проигравших, возможно, пойдет к «Новым людям», так как это перспективная партия. «А вот идти самовыдвиженцем – невыгодно, потому что надо собирать подписи, которые зарубить ничего не стоит», – добавил он.

Сами партийцы пока не готовы откровенничать с прессой на эту тему. Координатор свердловских эсеров Андрей Кузнецов на вопрос «Нового Дня» не ответил, а лидер СРО ЛДПР Александр Каптюг заявил, что это «конфиденциальная информация».

Как уже сообщал «Новый День», одним из главных неудачников праймериз ЕР стал Андрей Ветлужских. Он занял всего лишь восьмое место по партийному списку в Госдуму и вчистую проиграл Алапаевский округ на уровне заксо (третье место). Действующий депутат Илья Гаффнер, прославившийся несколько лет назад фразой «надо меньше питаться», занял всего лишь третье место и по территориальной группе, и по округу в Белоярском. «Молочный король» Сергей Майзель в Богдановичском списке тоже оказался на третьей строчке и сможет попасть в заксобрание, только если «Единая Россия» на выборах покажет высокий результат – не менее 60%.

В то же время вести кампанию даже на уровне заксо – весьма затратное дело. Хотя эксперты не устают повторять, что все индивидуально, называются цифры от 20 до 50 млн рублей и выше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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