У свердловских эсеров есть «большие претензии» к большинству единороссов

Свердловское отделение «Справедливой России – За правду» не ведет переговоров с проигравшими праймериз единороссами, так как многие из них отметились «антисоциальной» деятельностью. Об этом заявил «Новому Дню» председатель Совета регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

«На данный момент мы не ведем никаких переговоров с участниками праймериз ЕР. Вообще могу сказать, что у нас к большинству членов ЕР, особенно депутатскому корпусу, – большие претензии по качеству и антисоциальной направленности их деятельности», – сообщил Кузнецов.

Как уже писал «Новый День», эксперты считают, что в некоторых случаях аутсайдеры праймериз ЕР могут договориться о выдвижении с другими партиями – например, за деньги. Но, с другой стороны, такие переговоры не должны испортить принимающей стороне репутацию. А у некоторых депутатов заксо от ЕР, например, Ильи Гаффнера, который знаменит советом «меньше питаться», она весьма неоднозначна.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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