Кто из действующих депутатов «пролетает»: итоги праймериз «Единой России»

В Свердловской области завершилось предварительное голосование за выдвижение кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах. В нем приняли участие почти 340 тысяч жителей, а итоговая явка на праймериз оказалась в 1,5 раза выше, чем в 2016 году. Напомним, праймериз ЕР на Урале проходили только в электронном формате, однако процедура по-прежнему сопровождалась мощной мобилизацией бюджетников и использованием админресурса.

Праймериз в Госдуму прошли без сюрпризов. Почти во всех избирательных округах в «одну калитку» выиграли действующие депутаты. Новое лицо появилось только в Нижнем Тагиле, где Алексея Балыбердина заменил другой выходец с УВЗ Константин Захаров. В этом нет ничего удивительного, считает политолог Сергей Мошкин. «В 2016 году Балыбердин почти случайно оказался на праймериз. Если помните, тогда главным кандидатом был начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, но партия его сняла за нарушения. Бывшему мэру Сергею Носову пришлось срочно искать замену, остановились на профсоюзнике УВЗ. За весь депутатский срок Балыбердин ничем значительным не запомнился. Поэтому в этом году партия его даже не рассматривает», – объяснил собеседник агентства.

Предварительное голосование обозначило и первую областную «тройку» ЕР на грядущих выборах: губернатор Евгений Куйвашев, экс-биатлонист Антон Шипулин и председатель законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников. Четвертое место в региональном списке заняла глава «Народного фронта» в Свердловской области Жанна Рябцева. По мнению политолога Анатолия Гагарина, у нее неплохие шансы на попадание в Госдуму. «Но все зависит от того, какое решение примет партия. Есть много желающих попасть в региональный список, я не исключаю сюрпризы», – отметил эксперт.

Одним из главных неудачников праймериз ЕР стал Андрей Ветлужских. Он занял всего лишь восьмое место по партийному списку в Госдуму и вчистую проиграл Алапаевский округ на уровне заксо (третье место). Анатолий Гагарин считает, что для Ветлужских еще не все потеряно: он может попытаться зайти в округ по списку, но все зависит от того, какое проходное место ему дадут. Здесь результаты голосования на праймериз уже становятся важными, а у Ветлужских по области меньше 2 тысяч голосов. С другой стороны, депутат-профсоюзник может остаться в региональном списке в Госдуму и получить место за счет ухода «паровозов» партии. «Неубедительные результаты Ветлужских показывают, что у людей нет доверия к официальным профсоюзам, которых он представляет. Думаю, этот шлейф и оказал наибольшее влияние», – говорит Сергей Мошкин.

Праймериз в свердловское заксобрание принесли чуть больше разнообразия. Действующий депутат Илья Гаффнер, прославившийся несколько лет назад фразой «надо меньше питаться», занял всего лишь третье место и по территориальной группе, и по округу в Белоярском. По словам Гагарина, третий результат дает минимальные шансы на прохождение в заксо, так как конкуренция слишком высока. Тем более, в том же Белоярском округе уверенно победил бывший коммунист Вячеслав Вегнер. Еще один «перебежчик» Михаил Зубарев, покинувший недавно ряды ЛДПР, одержал уверенную победу в Асбестовском округе. Новичок партии, гонщик Сергей Карякин, без проблем «взял» Сысертский округ. Битву в Богдановиче выиграла спикер заксо Людмила Бабушкина, ее главный конкурент Алексей Коробейников занял второе место и в тергруппе, и в избирательном округе. Любопытно, что третье место досталось «молочному королю» Сергею Майзелю, и теперь он сможет попасть в заксобрание, только если «Единая Россия» на выборах покажет высокий результат. Аналогичная ситуация в Верхнепышминском округе, где на третьем месте оказался пиарщик УГМК Алексей Свалов. Он может рассчитывать на депутатский мандат только в том случае, если список ЕР наберет не менее 60% голосов в сентябре.

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В то же время формирование списка на выборы – это внутрипартийное дело, подчеркивают собеседники агентства. В прошлые годы «Единая Россия» производила существенные передвижки, невзирая на результаты праймериз, так как последнее слово все равно остается за партийным руководством.

«Для меня праймериз «Единой России» – очень странная процедура. Сама идея благая, политическая партия приглашает избирателей оценить, кто из ее списка более достойный. Но в действительности все это выливается в принудительную мобилизацию бюджетников, и процедура становится выхолощенной. Поэтому и выигрывают те же самые лица. Все новички, которые идут на праймериз, сразу попадают под каток партийной бюрократической машины. Как мне кажется, процедура праймериз «Единой России» в нынешнем виде потеряла всякий смысл», – заключил Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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