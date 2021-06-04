Депутаты запустили процедуру выборов в заксо

В Свердловской области запущен механизм подготовки к выборам регионального заксобрания. Уже в понедельник, 7 июня, комитет заксо по законодательству рассмотрит вопрос о назначении выборов нового состава заксобрания.

Инициативу представит член комитета, секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Затем решение должно быть одобрено на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 16 июня.

Предположительно, выборы в заксо пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Отметим, что по итогам праймериз ЕР хорошие шансы на сохранение мандатов имеют почти 30 депутатов из 50. Впрочем, формирование списка на выборы – это внутрипартийное дело. В прошлые годы «Единая Россия» производила существенные передвижки невзирая на результаты праймериз, так как последнее слово все равно остается за партийным руководством.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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