Свердловские педагоги жалуются на принуждение к голосованию на праймериз «Единой России»

Свердловская область ставит рекорды по количеству проголосовавших избирателей на сайте праймериз «Единой России». На сегодняшнее утро на партийном портале зарегистрировались более 374 тысяч жителей, из них уже проголосовали свыше 280 тысяч человек, сообщили в пресс-службе СРО ЕР. Это первое место по России, даже в Москве электронная явка на праймериз ниже.

Как выяснил «Новый День», достичь таких показателей свердловским единороссам удалось в том числе за счет агрессивной мобилизации бюджетников, в частности в сфере образования. На условиях анонимности несколько учителей рассказали агентству, как их принуждали регистрироваться на сайте праймериз.

«В марте-апреле нас стали просить зарегистрироваться на «Госуслугах», у кого не было аккаунта. Зачем это нужно, не объясняли. Потом предложили записаться в список для голосования на праймериз «Единой России», указав еще двух человек из родственников или знакомых. Но говорили, все это добровольно, можно отказаться. И вот на этой неделе сверху пришла директива: абсолютно всем голосовать на праймериз. Я задала вопрос: а что если я не очень хорошо отношусь к «Единой России»? Мне ответили: значит, ваш директор получит по шапке. То есть требование исходило не от администрации школы, а от района», – поделилась Ольга из Екатеринбурга.

С похожей ситуацией столкнулись учителя из Нижнего Тагила. От них требовали проголосовать на сайте праймериз, но не просили отчетности. «Важно проголосовать, а уж как – никого не волнует», – рассказал один из местных педагогов. В Нижних Сергах администрации школ ограничились только рекомендацией. Выполнили ли ее учителя, директора не интересовались.

Второй момент, который возмутил свердловских учителей – запрос личной информации от «Единой России». При верификации пользователя на сайте праймериз нужно дать согласие на обработку персональных данных. Это ФИО, номер телефона, дата рождения, домашний адрес, номер паспорта, данные о контактах. «Я была в шоке, когда увидела, какие данные видит «Единая России». Не все люди сразу могут разобраться, что к чему. Неизвестно, как защищены наши персональные данные на сайте, и кто ими может воспользоваться», – посетовала одна из собеседниц агентства.

Жительница Екатеринбурга Екатерина Николаева, которая занимается консультированием в IT-сфере, рассказала, что за последнюю неделю к ней обратилось огромное количество знакомых с просьбой отозвать выданное разрешение на обработку персональных данных на портале госуслуг. «Причина проста: на работе людей заставляют, используя административное давление, участвовать в праймериз «Единой России». В этом году это просто какой-то трэш! Сколько я уже рассказов послушала на эту тему! И в определенные часы сделать это с рабочего компьютера, и прислать скрины с телефона (с телефона это тоже можно сделать), и заставить голосовать свою семью или минимум еще трех людей, и когда люди видят, к какому объему персональной информации получает доступ «партия власти» – они *** [в шоке]. А не поставить галочку согласия нельзя – не пройдешь регистрацию для участия в праймериз», – пишет Екатерина в фейсбуке, прилагая инструкцию, как отменить доступ к персональной информации.

В СРО «Единая Россия» опровергают использование административного ресурса на праймериз. «Голосование строго добровольное. Если человек не хочет регистрироваться и голосовать, то это его позиция, которую нужно уважать. Никаких санкций быть не может. А отдельным руководителям, пытающимся принуждать к голосованию, следует одуматься», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии. Там же добавили, что при регистрации на праймериз запрашивается информация, необходимая для верификации личности, а также для определения округа, чтобы избиратель получил бюллетени согласно своей прописке.

IT-специалисты «Единой России» уверяют, что могут обеспечить максимальную защиту персональных данных от возможных утечек. Для этого партия использует специальные базы данных, одна из них – аттестованная по необходимому классу защиты и зарегистрированная в Роскомнадзоре информационная система «Вся Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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