«Единая Россия» не нашла «подтвержденной фактуры» принуждения учителей к участию в праймериз

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что партия не обнаружила подтвержденных фактов принуждения учителей к голосованию на праймериз. Поскольку жалобы педагогов в СМИ были анонимными, в «Единой России» их не рассматривали. О том, как в школы спускают директивы голосовать на праймериз, ранее писал «Новый День». Проблема касалась не только Урала, межрегиональный профсоюз «Учитель» опубликовал заявление, в котором требовал от руководства «Единой России» не применять админресурс в образовательных учреждениях.

По поводу жалоб педагогов Виктор Шептий сегодня на пресс-конференции сказал следующее: «Мы мониторили информационное пространство. Кроме анонимных, никаких иных упоминаний и подтвержденной фактуры мы не увидели. Поэтому для СМИ было сделано заявление пресс-службы, где мы четко сформулировали свою позицию по этому вопросу, и она не изменится».

«Новый День» в предыдущей публикации приводил эту позицию партии: «Голосование строго добровольное. Если человек не хочет регистрироваться и голосовать, то это его позиция, которую нужно уважать. Никаких санкций быть не может. А отдельным руководителям, пытающимся принуждать к голосованию, следует одуматься». Отметим, что в беседе с «Новым Днем» учителя настаивали на анонимности, так как боялись увольнения или других санкций со стороны школьной администрации.

Добавим, что сегодня были подведены итоги праймериз «Единой России» в Госдуму и свердловское заксобрание. В предварительном голосовании приняли участие почти 340 тысяч жителей области. Рекордные цифры по электронной явке Шептий объяснил тем, что «люди понимают свою сопричастность к формированию будущих контуров органов власти». Также он заявил, что в праймериз могли принимать участие не только сторонники «Единой России» и беспартийные граждане, но и члены других партий. Руководитель СРО ЕР также пообещал, что окончательный список кандидатов будет сформирован исключительно по результатам предварительного голосования, без перемещений в рамках списка. Списки кандидатов от партии власти будут утверждены в начале июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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