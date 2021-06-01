«Тень ложится на всю избирательную систему...» Памфилова рассказала о попытках давления на праймериз ЕР

Центральная избирательная комиссия России получила жалобы на то, что в некоторых регионах на праймериз «Единой России» были попытки административного давления. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью Business FM. По ее словам, вся информация будет передана руководству «Единой России».

«Были сигналы и информация от коллег о том, что в некоторых регионах действительно наблюдались административные попытки кого-то принудить не просто к голосованию, а им чуть ли не указывали кандидатов», – рассказала Памфилова, подчеркнув, что в таких случаях «тень ложится, в том числе, на избирательную систему России».

Глава Центризбиркома добавила, что полученную информацию ЦИК передаст руководству партии власти. «Мы тратим много сил для того, чтобы доверие к выборам возрастало, всю конкретику передадим руководству партии, пусть разбираются», – сказала Памфилова.

Напомним, партийные праймериз, по итогам которых будут утверждены кандидаты в депутаты законодательных органов власти от «Единой России», прошли с 24 по 30 мая. В голосовании, по данным ЕР, приняли участие около 11,7 млн человек.

Ранее профсоюз «Учитель» потребовал от «Единой России» не принуждать педагогов к участию в праймериз. Соответствующее обращение организация направила председателю ЕдРа и замглавы Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву. В «Единой России» в ответ заявили, что никого не принуждают к праймериз, но пообещали пресекать подобные ситуации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.21

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