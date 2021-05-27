Жителей Челябинской области заставляют голосовать за «нужных» кандидатов на праймериз ЕР

Жители Кизильского района взбунтовались против местных чиновников, не только заставляющих их принять участие в предварительном голосовании «партии власти», но и указывающих, за кого именно им нужно отдать свои голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба на действия районной администрации опубликована в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Пишут вам жители Кизильского района, которым вновь идет рассылка с требованием обязательного участия в предварительном голосовании, при этом дается четкая инструкция, как голосовать и за кого, – говорится в обращении. – Каждый должен отчитаться и отчет направить в администрацию района на электронный адрес руководителя общественной приемной. Почему нас лишают нашего права: хочу – участвую, не хочу – не участвую».

По словам южноуральцев, многие не желают участвовать в таком голосовании, а их под страхом увольнения или еще каких-то репрессивных мер заставляют это делать, причем жестко контролируют. «Разве это выбор, когда принуждают голосовать, да еще за конкретного кандидата, – возмущаются кизильцы. – Получается, что у жителей Кизильского района, в частности у бюджетников, вообще нет никакого права на выборы».

«Если на предварительном голосовании такое твориться, то представляете, что будет на выборах в сентябре в Кизиле», – пишут южноуральцы в комментариях к обращению.

Причем давление оказывается не только на бюджетников, но и, например, на родителей воспитанников детских садов и школьников. «Давят на родителей из садиков, школ района, звонят постоянно, спрашивая: а вы проголосовали? За кого? Достали уже своей «химией» на выборах», – возмущаются жители района.

Напомним, праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты Государственной думы начались в понедельник, 24 мая. Голосование продлится до 29 мая включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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