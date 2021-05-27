российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 мая 2021, 13:22 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Жителей Челябинской области заставляют голосовать за «нужных» кандидатов на праймериз ЕР

Жители Кизильского района взбунтовались против местных чиновников, не только заставляющих их принять участие в предварительном голосовании «партии власти», но и указывающих, за кого именно им нужно отдать свои голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба на действия районной администрации опубликована в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Пишут вам жители Кизильского района, которым вновь идет рассылка с требованием обязательного участия в предварительном голосовании, при этом дается четкая инструкция, как голосовать и за кого, – говорится в обращении. – Каждый должен отчитаться и отчет направить в администрацию района на электронный адрес руководителя общественной приемной. Почему нас лишают нашего права: хочу – участвую, не хочу – не участвую».

По словам южноуральцев, многие не желают участвовать в таком голосовании, а их под страхом увольнения или еще каких-то репрессивных мер заставляют это делать, причем жестко контролируют. «Разве это выбор, когда принуждают голосовать, да еще за конкретного кандидата, – возмущаются кизильцы. – Получается, что у жителей Кизильского района, в частности у бюджетников, вообще нет никакого права на выборы».

«Если на предварительном голосовании такое твориться, то представляете, что будет на выборах в сентябре в Кизиле», – пишут южноуральцы в комментариях к обращению.

Причем давление оказывается не только на бюджетников, но и, например, на родителей воспитанников детских садов и школьников. «Давят на родителей из садиков, школ района, звонят постоянно, спрашивая: а вы проголосовали? За кого? Достали уже своей «химией» на выборах», – возмущаются жители района.

Напомним, праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты Государственной думы начались в понедельник, 24 мая. Голосование продлится до 29 мая включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.21

В Карабаше возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте тепловых сетей. / В Челябинской области выявлено 88 новых случаев коронавируса. / Челябинец отправится в колонию за контрабанду военного оборудования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Выборы, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,