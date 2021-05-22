«Это мешает работе и раздражает!» Профсоюз требует от «ЕР» не принуждать учителей к участию в праймериз

Профсоюз «Учитель» потребовал от «Единой России» не принуждать педагогов к участию в партийных праймериз. Соответствующее обращение организация направила председателю ЕдРа и замглавы Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву.

В письме отмечается, что учителя «получают настойчивые просьбы от администрации образовательных учреждений зарегистрироваться на сайте для участия в праймериз «Единой России» и привлечь родителей к регистрации». К обращению приложены скриншоты сообщений из рабочих чатов. Как заявили в профсоюзе, сообщения о принуждении к участию в голосовании пришли от учителей из более чем десятка регионов – Крыма, Севастополя, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Башкирии, Омской области, Алтайского края, Республики Марий Эл, Камчатского края, Орловской и Московской областей и др.

Однако «май – это конец учебного года, у учителей в это время существенно возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ)», указывают авторы письма, отмечая, что учителя «весь этот учебный год проработали с высокой нагрузкой» в ситуации ковидных ограничений, дистанта.

На этом фоне просьбы об участии в праймериз, которые «нередко сопровождаются словами «обязательно», «будут проблемы у школы», «необходимо отчитаться», вызывают «огромное недовольство педагогов», говорится в обращении.

«Мы требуем проинформировать региональные отделения партии о том, что такого рода способы мобилизации граждан для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах», – заключают авторы письма.

Между тем в «ЕР» заявили, что никого не принуждают к праймериз, и пообещали пресекать подобные ситуации.

«Если есть подобное принуждение, не просьба или призыв, а принуждение к регистрации, то мы будем вынуждены реагировать жестко», – заявил заместитель секретаря генерального совета партии власти Сергей Перминов в комментарии «Коммерсанту».

Напомним, 14 мая ЕдРо завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны в том числе кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России». Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате. Списки кандидатов, которые будут представлять партию власти на выборах всех уровней в сентябре, утвердят на съезде 19 июня.

Москва, Наталья Петрова

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