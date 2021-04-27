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Вторник, 27 апреля 2021, 12:19 мск

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ЕР: заставлять бюджетников голосовать на праймериз могут оппоненты партии

Свердловское отделение «Единой России» сделало заявление в связи с появившимися в соцсетях и на форумах сообщениями о том, что бюджетников принуждают регистрироваться на «Госуслугах», а затем участвовать в электронных праймериз ЕР в качестве выборщиков.

Как заявляет оргкомитет, подобные действия по принуждению граждан могут быть провокацией со стороны политических оппонентов партии для дискредитации процесса внутрипартийного голосования. Участие гражданина в качестве выборщика на предварительном голосовании является строго добровольным, и к нему не могут применяться какие-либо санкции за отказ в голосовании. Региональный оргкомитет не имеет никаких правовых оснований «рассылать указания» в образовательные и дошкольные учреждения. «Более того, есть ясное понимание того, что подобные методы принуждения могут вызвать только обратную реакцию у людей», – заявляют в партии.

Отметим, накануне на популярном родительском форуме Екатеринбурга появилось следующее анонимное сообщение: «Сегодня пришли из администрации, собрали всех и стали рассказывать, что обязаны зарегистрироваться на сайте и проголосовать на сайте за «Единую Россию». На вопрос: обязаны или по желанию? Сказали – обязаны. А кто не сделает: готовьтесь к увольнению. Администрация к нам не относится никак. А если мы напишем в прокуратуру? Ответ: пишите, прокуратура сама обязана регистрироваться и голосовать, их тоже обязали». Пользователи ответили автору темы по-разному. Одни потребовали доказательств, другие посоветовали зарегистрироваться и проголосовать по-своему, третьи пишут, что сталкивались с подобными случаями.

Кроме того, как сообщал «Новый День» своеобразная агитация началась в детских садах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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