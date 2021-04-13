В детсадах Екатеринбурга собирают данные родителей для праймериз «Единой России» (ФОТО)

В детских садах Ленинского района Екатеринбурга начали собирать данные с родителей для голосования на праймериз «Единой России». Составляются таблицы, куда вносят ФИО потенциальных избирателей, адрес проживания и регистрацию на «Госуслугах». Родителям поясняют, что заполнение таблиц нужно для праймериз, которые пройдут в мае. По данным РИА «Новый День», аналогичный сбор информации о прописке родителей идет и в других районах Екатеринбурга. Полученные данные будут переданы в штаб ЕР по выборам.

Напомним, с 24 по 30 мая состоятся праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму и региональное заксобрание. Предварительное голосование будет проводиться только в электронной форме: на сайте партии с подтверждением личности пользователя через «Гослуслуги». «Новый День» ранее писал, что электронные праймериз уменьшат явку, поэтому кандидатам приходится искать новые способы привлечения избирателей, в том числе за свой счет.

Параллельно сбор данных с родителей детей, посещающих муниципальные детские сады, будет использован и для агитационно-мобилизационной работы. Такое уже практиковалось в Екатеринбурге на скандальных праймериз «Единой России» в городскую думу в 2018 году. «В детском саду агитируют идти голосовать, праймериз какой-то, видимо воспитателей заставляют, а причем здесь родители?» – писал тогда один из участников форума Umama.

Мобилизация детских садиков на превыборах ЕР использовалась и в других регионах России. Например, в прошлом году на принуждение к голосованию жаловались родители дошкольников в городе Орле.

«Новый День» направил запрос в свердловское отделение «Единой России» о причинах сбора персональных данных екатеринбургских родителей. «Ничего по этому поводу не известно. Мы только будем запускать «фоновую» информационную кампанию о ПГ, но такие способы туда явно не входят», – сообщили в пресс-службе партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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