«Явка будет меньше, затрат больше»: как свердловские единороссы готовятся к онлайн-праймериз

Электронные праймериз значительно усложнили жизнь кандидатам «Единой России». Им придется потратить больше денег на информационную кампанию, так как традиционные избиратели – бюджетники и пенсионеры – еще не слишком хорошо освоили интернет. Среди политтехнологов ходит шутка, что в малых городах все будут голосовать из кабинета мэра. «Новый День» спросил нескольких единороссов, как они готовятся к предвыборам в режиме онлайн.

Депутат Госдумы Максим Иванов, который идет на праймериз по Асбестовскому округу, рассказал, что пытается приобщить пожилых людей к порталу «Госуслуги» через проект «Бережливая поликлиника». Команда депутата разъясняет пенсионерам, что на сайте они могут записаться к врачу или получить необходимые справки, не выходя из дома, и параллельно агитируют поучаствовать в предварительном голосовании ЕР.

«Конечно, есть и недовольные избиратели. Не у всех есть доступ в интернет. Но мы объясняем людям, что пользоваться электронными услугами – это комфортно. Я и своего папу, ему под 70 лет, зарегистрировал на «Госуслугах», чтобы записать на вакцинацию. В Асбесте и Белоярке, где я общался с избирателями, уже начинают с пониманием относиться. Мы все равно к этому придем, старшее поколение адаптируется к интернету. Выборы пройдут, а у пожилых людей останется регистрация на «Госуслугах» – здесь очевидна выгода», – отметил Максим Иванов.

В то же время он признает, что электронное голосование ощутимо снизит число голосующих на праймериз. Вероятно, явка составит не более 5%. «Какую бы разъяснительную работу мы ни вели, людям придется совершать несколько действий – зайти на сайт, зарегистрироваться после определенной даты, чтобы получать информацию о предварительном голосовании после 19 апреля. Не все к этому готовы. Безусловно, кандидатам было бы легче, если бы в Свердловской области была смешанная система: онлайн-голосование плюс счетные участки. Но партия доверила нам этот формат. Электронные праймериз дают равные условия для всех участников. Да, будет меньше избирателей. Волноваться по этому поводу нам, наверное, надо, но не совсем», – считает Иванов.

Другой партиец, который просил не называть его имя, крайне недоволен, что Свердловской области достался только электронный формат. «Все придется менять – и агитацию, и волонтерскую работу. Теперь нужно распространять листовки с инструкцией для избирателей, как и где голосовать, а еще закупать планшеты. Волонтеры с гаджетами будут обходить дома и предлагать жителям проголосовать. Только так можно получить необходимый результат. Все это стоит дополнительных денег», – говорит собеседник агентства.

Впрочем, другие кандидаты не видят большой проблемы в онлайн-голосовании.

«Методы работы с избирателями будут стандартными. Опыт прошлого года показал, что мы умеем многое делать онлайн. «Единая Россия» будет проводить информационную кампанию и помогать пожилым людям разобраться с электронным голосованием. Сейчас таких вопросов от избирателей нет, скорее всего, они появятся в мае», – рассказал депутат заксо Алексей Коробейников, который выдвинулся по Богдановичскому округу.

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, участвующий в праймериз по списку ЕР, нашел для себя пользу в новом формате. «С одной стороны, хорошо, что такой способ предложен. Как глава городского округа я отвечаю за то, чтобы больше жителей пользовались государственными сервисами в электронном виде. Электронные праймериз будут способствовать этому. Старшему поколению нужно осваивать современные технологии. Кандидаты будут в этом помогать. У нас созданы волонтерские центры «Единой России» для оказания содействия в этой части. Это хорошо и для людей, и для государства в том числе», – заявил он.

Предварительное голосование за кандидатов в Госдуму и заксобрание Свердловской области пройдет с 24 по 30 мая на сайте «Единой России» с подтверждением личности пользователя через «Гослуслуги». На Среднем Урале в конце января на портале были зарегистрированы 3,8 миллионов свердловчан, всего в регионе проживает 4,3 миллиона человек. Однако большая часть пользователей «Госуслуг» – молодые люди, в том числе подростки, уже получившие паспорт, но еще не имеющие права голоса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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